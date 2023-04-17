В Алакуртти Мурманской области открыли новый детский сад

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14 апреля в Алакуртти открыли новый детский сад.

Потребность в ещё одном дошкольном образовательном учреждении в Алакуртти назрела давно.

Реализовать мечту молодых семей Алакуртти получилось в рамках национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере — жить». Теперь ещё 75 маленьких северян смогут получать дошкольное образование в современных и качественных условиях. Открытие детского сада позволило обеспечить в регионе 100% доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Детский сад оснащён системой электрообогрева, имеет автоматическое переключение на резервное энергоснабжение. В каждой группе — тёплые полы и видеодомофон. Посещать детский сад будут дети в возрасте от 1-го до 3-х лет.

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