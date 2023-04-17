В Алакуртти Мурманской области открыли новый детский сад
14 апреля в Алакуртти открыли новый детский сад.
Потребность в ещё одном дошкольном образовательном учреждении в Алакуртти назрела давно.
Реализовать мечту молодых семей Алакуртти получилось в рамках национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере — жить». Теперь ещё 75 маленьких северян смогут получать дошкольное образование в современных и качественных условиях. Открытие детского сада позволило обеспечить в регионе 100% доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Детский сад оснащён системой электрообогрева, имеет автоматическое переключение на резервное энергоснабжение. В каждой группе — тёплые полы и видеодомофон. Посещать детский сад будут дети в возрасте от 1-го до 3-х лет.
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