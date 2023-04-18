В Беслане Республики Северная Осетия после реконструкции открыли стадион «Пищевик»

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В Беслане после масштабной реконструкции открылся стадион «Пищевик».

Спортивный объект, построенный более 80 лет назад, был в удручающем состоянии. Сегодня после проведенной реконструкции это — многофункциональная площадка для занятий различными видами спорта.

Стадион «Пищевик» построили в 1934 году, когда в Беслане начал работу маисовый комбинат. Много лет объект был заброшен. В 2022 году его начали реконструировать в рамках национального проекта «Демография» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Теперь спортивная арена Беслана полностью модернизирована. Обновлённый стадион станет новым местом тренировок для всех любителей спорта. На территории построили административно-бытовой комплекс с тренировочным залом, здесь же размещены раздевалки и душевые кабины. Благоустроено футбольное поле и сооружены трибуны из металлоконструкций, рассчитанные на две тысячи посадочных мест. Также здесь предусмотрена парковочная зона и другие вспомогательные сооружения.

По окончании торжественного открытия состоялся первый футбольный дружеский матч между командами Правобережного и Кировского района.

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

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