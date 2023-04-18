Российские школьницы выиграли европейскую математическую олимпиаду
Четыре золота получила сборная команда России на Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad), сообщает Минпросвещения РФ. Каждая из участниц стала победительницей, набрав 42 балла из 42 возможных.
В команду входили три москвички Наталия Ленская, Виктория Факанова и Ралина Юсупова, а также одна школьница из Санкт-Петербурга Алиса Волкова. Две девочки — Ралина Юсупова и Алиса Волкова — могут принять участие в Международной олимпиаде школьников по математике.
В качестве организатора турнира выступала Словения, российская команда участвовала в онлайн-режиме на площадке школы московского Центра педагогического мастерства. Участницы выполняли индивидуальные задания в течение двух дней.
Сборная России на Европейской математической олимпиаде для девушек:
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2016 г. 1 место
2017 г. 3 место
2018 г. 1 место
2019 г. не принимала участие
2020 г. 1 место
2021 г. 1 место
2022 г. 1 место
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18.04.2313:29:56