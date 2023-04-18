Российские школьницы выиграли европейскую математическую олимпиаду

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Четыре золота получила сборная команда России на Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad), сообщает Минпросвещения РФ. Каждая из участниц стала победительницей, набрав 42 балла из 42 возможных.

В команду входили три москвички Наталия Ленская, Виктория Факанова и Ралина Юсупова, а также одна школьница из Санкт-Петербурга Алиса Волкова. Две девочки — Ралина Юсупова и Алиса Волкова — могут принять участие в Международной олимпиаде школьников по математике.

В качестве организатора турнира выступала Словения, российская команда участвовала в онлайн-режиме на площадке школы московского Центра педагогического мастерства. Участницы выполняли индивидуальные задания в течение двух дней.

Сборная России на Европейской математической олимпиаде для девушек:

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2016 г. 1 место

2017 г. 3 место

2018 г. 1 место

2019 г. не принимала участие

2020 г. 1 место

2021 г. 1 место

2022 г. 1 место