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termometrix 05 декабря 2024, 10:13 Образование

Российские школьники завоевали четыре золота на математической олимпиаде в Китае

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 © s4.ezgif.com

Четыре золота и два серебра взяли российские школьники на 40-й математической олимпиаде в Китае. Наставниками и руководителями команды вступили опытные преподаватели, в числе которых доцент кафедры математики МФТИ Павел Кожевников.

Золотые медали завоевали:

  • Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка, г. Владивосток (90 баллов);

  • Роман Кравченко, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (81 балл);

  • Илья Замоторин, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (75 баллов);

  • Евгений Русанов, Гимназия № 30, г. Курган (75 баллов).

Серебряных медалей удостоены:

  • Григорий Воинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (72 балла);

  • Тимофей Котов, школа № 1329, г. Москва (63 балла).

Китайская математическая олимпиада ежегодно собирает талантливых молодых математиков из Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и России. Российская команда участвует в этих состязаниях с середины 1990-х годов.

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Источник: https://mipt.ru/news/rossiyskie-shk...a-matematicheskoy-olimpiade-v-kitae

олимпиада, образование, математика
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