Российские школьники завоевали четыре золота на математической олимпиаде в Китае

Российские школьники завоевали четыре золота на математической олимпиаде в КитаеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Четыре золота и два серебра взяли российские школьники на 40-й математической олимпиаде в Китае. Наставниками и руководителями команды вступили опытные преподаватели, в числе которых доцент кафедры математики МФТИ Павел Кожевников.
Золотые медали завоевали:
Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка, г. Владивосток (90 баллов);
Роман Кравченко, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (81 балл);
Илья Замоторин, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (75 баллов);
Евгений Русанов, Гимназия № 30, г. Курган (75 баллов).
Серебряных медалей удостоены:
Григорий Воинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (72 балла);
Тимофей Котов, школа № 1329, г. Москва (63 балла).
Китайская математическая олимпиада ежегодно собирает талантливых молодых математиков из Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и России. Российская команда участвует в этих состязаниях с середины 1990-х годов.
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