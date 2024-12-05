Российские школьники завоевали четыре золота на математической олимпиаде в Китае

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Четыре золота и два серебра взяли российские школьники на 40-й математической олимпиаде в Китае. Наставниками и руководителями команды вступили опытные преподаватели, в числе которых доцент кафедры математики МФТИ Павел Кожевников.

Золотые медали завоевали:

Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка, г. Владивосток (90 баллов);

Роман Кравченко, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (81 балл);

Илья Замоторин, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (75 баллов);

Евгений Русанов, Гимназия № 30, г. Курган (75 баллов).

Серебряных медалей удостоены:

Григорий Воинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (72 балла);

Тимофей Котов, школа № 1329, г. Москва (63 балла).

Китайская математическая олимпиада ежегодно собирает талантливых молодых математиков из Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и России. Российская команда участвует в этих состязаниях с середины 1990-х годов.

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