Сборная России завоевала 5 золотых и 1 серебряную медали на Международной математической олимпиаде
Российская сборная показала безупречный результат 66-й Международной математической олимпиаде (IMO). Шесть участников, представлявшие нашу страну, завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль.
Также Иван Часовских стал первым в индивидуальном рейтинге среди участников из всех команд мира.
Золотых медалей удостоены:
Иван Часовских (Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14 г. Химки, Московская область), набравший 42 балла;
Дмитрий Гришко (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы «Пятьдесят седьмая школа»), набравший 36 баллов;
Илья Замоторин (Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург), набравший 35 баллов;
Василий Патрушев (Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока, Приморский край), набравший 35 баллов;
Артем Садыков (Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска, Челябинская область), набравший 35 баллов.
У Ивана Кокарева (Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска, Челябинская область) — серебро.
Ребята решали задачи дистанционно на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Возглавил сборную команду РФ руководитель ресурсного центра дополнительного образования ГБНОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» Кирилл Сухов. Заместители руководителя — Павел Кожевников и Илья Богданов из МФТИ, а также Александр Кузнецов из Президентского ФМЛ № 239 Санкт-Петербурга.
Международная математическая олимпиада (IМO — International Mathematical Olympiad) — крупнейший и наиболее престижный из всех международных интеллектуальных турниров среди старшеклассников. В 2024 году сборная команда России завоевала шесть медалей: четыре золотые и две серебряные.
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