В ЦИАМ ввели в эксплуатацию новый участок с современным станочным оборудованием.

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В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) ввели в эксплуатацию новый участок опытного производства с современным станочным оборудованием. Это позволит не только расширить номенклатуру продукции, но и создавать конструктивно более сложные изделия.

«Площадь опытно-экспериментального производства научного института увеличилась больше чем на три тысячи квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями. Открытие нового участка позволит расширить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей»

ЦИАМ входит в Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Институт имени Н.Е. Жуковского». Это единственная в стране научно-исследовательская организация, где проводят комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института. Опытное производство является завершающей стадией опытно-конструкторских или научно-исследовательских работ по созданию новых видов продукции или технологических процессов.

«Для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают путевку в жизнь. Основная задача преобразований — это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать „в железе“ сложные изделия», — уточнил генеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов.

Сегодня производственные мощности позволяют закрывать все потребности подразделений института, задействованных в испытаниях, а также сторонних предприятий, которые заказывают услуги по проектированию и изготовлению деталей и узлов различной сложности. В конструкторском бюро разрабатывают различную станочную оснастку, на 3D-принтере печатают нестандартные детали из различных металлов и сплавов: корпуса сложной конфигурации, турбинные моноколеса, сопловые и рабочие лопатки турбин и многое другое. На предприятии также освоили лазерную сварку, наплавку и резку металла, активно внедряют работы с портальной измерительной машиной.

С 2021 года ЦИАМ имеет статус промышленного комплекса, благодаря которому получает значительные налоговые льготы и сэкономленные средства может направить на модернизацию и развитие производства.