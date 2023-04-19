ПКФ «Сардоникс» открыл три новых цеха в Астраханской области

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ООО ПКФ «Сардоникс» (входит в пятерку крупнейших производителей резиновой обуви России) открыл новые производства в Красном Яру, Володарском и Приволжском районах Астраханской области.

Завод выпускает мужскую, женскую, детскую обувь, а также специальную водостойкую обувь для охоты и рыбалки. Объём производства составляет 18 тыс. пар обуви за сутки, а за год — около 1 млн. пар.

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Предприятие имеет масштабный парк литьевых машин и может за год работы обеспечить обувью всех жителей Астраханской области. Оно закупает современную технику при господдержке. Льготное финансирование компании предоставлено в рамках федерального проекта «Выбирай свое».

Завод запустили в 1997 году, взяв в аренду пустующие производственные площади и станки. Получив первую прибыль, «Сардоникс» купил литьевые машины одного из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга «Красный треугольник».

Позже были освоены современные технологии производства обуви, в том числе для работы в агрессивной среде.

Товары астраханского завода поставляются по всей стране — от Калининграда до Камчатки. Он обеспечивает стабильной работой около 350 человек и готов принять в коллектив новых сотрудников.

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