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Новый Уренгой расположен в Ямало-Ненецком автономном округе, примерно в 580 км от Салехарда и в 2400 км от Москвы. Это север Западной Сибири — от города всего 60 км до Северного Полярного круга. Тундра, вечная мерзлота, край с суровым климатом. Но именно здесь обнаружили крупнейшее газовое месторождение в России — и рядом с ним почти сразу появился целый город. Его начали строить одновременно с бурением первой скважины — в 1975 году. Сейчас здесь живёт около 120 тысяч человек — в 2,5 раза больше, чем в Салехарде, столице ЯНАО. А по площади Новый Уренгой в 3 раза его больше.

Сегодня Новый Уренгой лидирует по добыче газа в России. Когда месторождение обнаружили, оно было крупнейшим в мире. Сейчас занимает 3 место по запасам — после того, как в Иране и Катаре нашли гигантские месторождения. Город буквально стоит на огромном подземном резервуаре с газом. И именно за счёт добычи газа Новый Уренгой развивается.

1. Новый Уренгой построили с нуля — в 1966 году обнаружили месторождение, а в 1975 здесь уже был большой посёлок с собственным аэропортом. В 1980 году посёлок стал городом и получил название — Новый Уренгой. Сейчас это самый крупный город ЯНАО — он в разы больше столицы округа. Неофициально Новый Уренгой называют газовой столицей России.

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2. Месторождение открыли случайно. Обнаружить залежи газа довольно сложно — они обычно находятся на глубине более километра. Первые сведения о месторождении получила бригада сейсморазведчиков, которая застряла в этой местности на зимовку и за время простоя решила проверить территорию. Приборы показали мощное поднятие осадочных пород — один из признаков газового месторождения.

Когда пробурили разведочную скважину, учёным даже показалось, что приборы неисправны — за сутки из скважины получили более 6,5 млн кубометров газа. После подсчёта запасов выяснилось, что геологи нашли крупнейшее на тот момент в мире газовое месторождение. Новый Уренгой появился в 1975 году. А через 3 года предприятие отметило добычу первого миллиарда кубометров газа.

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3. Сейчас на Уренгойском месторождении работает около 1300 скважин. Большая часть принадлежит ООО «Газпром добыча Уренгой» — дочернему предприятию ПАО «Газпром».

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4. Главный офис ООО «Газпром добыча Уренгой». Газпром появился в 1990 году, когда Совет Министров СССР преобразовал Министерство газовой промышленности в государственный газодобывающий концерн. В 1993 году Газпром стал акционерным обществом. Кроме ООО «Газпром добыча Уренгой» на месторождении работают «Газпром добыча Ямбург», филиал «Уренгой бурение», «Газпром подземремонт Уренгой», а также «Роспан Интернешнл», «Арктикгаз», «Ачимгаз», «Роснефтегаз» и другие компании.

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5. Южная часть города. Это исторический центр Нового Уренгоя. Река Седэ-Яха делит город на две части — новоуренгойцы называют их «Южка» и «Северка».

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6. Центральную городскую площадь в 2021 году обновили — высадили деревья на аллее, установили дизайнерские качели.

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7. Самый заметный арт-объект на площади — надпись «Новый Уренгой» из металлических газовых труб. Оба слова образованы единой линией, без отрыва.

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8. Аллея городской площади начинается с многоугольной арки.

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9. Зимы в Новом Уренгое затяжные и морозные, а лето короткое. Рекорды температур в Новом Уренгое — от -54°C до +40°C. Но обычно температура зимой держится в районе -30°C, а летом поднимается до +20°C.

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10. Этот дом фасадом выходит на Центральную площадь. В 2020 году стену украсили разноцветными линиями и надписями. Порядок линий кажется хаотичным, но на самом деле это картина голландского авангардиста Тео Ван Дусбурга «Ритм русского танца», которую он написал в 1918 году.

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11. Слово «новый» в названии города появилось неслучайно. На расстоянии 75 км отсюда есть просто Уренгой — этот довольно крупный посёлок геологов появился почти на 10 лет раньше.

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12. Культурно-спортивный центр «Газодобытчик». Здесь есть залы для концертов и театральных постановок, выставок, занятий спортом. В «Газодобытчике» работает первый на Ямале профессиональный театр «Северная сцена».

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13. Ленинградский проспект — главная улица Нового Уренгоя.

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14. Гостиница «АМАКС Полярная звезда».

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15. Ленинградский проспект.

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16. Детская площадка на территории четвертого микрорайона.

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17. Железнодорожный вокзал Нового Уренгоя. Первая железная дорога здесь появилась гораздо раньше города — ещё в 1949 году начали строить пути Салехард-Игарка. Но после смерти Сталина работы свернули и в 1960-х дорога оказалась никому не нужна. Современная станция открылась после завершения строительства железной дороги Коротчаево-Новый Уренгой.

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18. Сейчас из Нового Уренгоя ходят поезда в Москву, Казань, Пермь, Тюмень, Оренбург, Уфу.

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19. Путепровод проходит под виадуком, который соединяет южную часть города с северной. Рядом с мостом построили многофункциональный спорткомплекс «Виадук» — здесь можно тренироваться под открытым небом.

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20. Дома в Новом Уренгое стараются делать цветными — как и во многих северных городах, здесь не хватает ярких красок.

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21. Центральный офис ООО «Газпром добыча Уренгой».

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22. Северная часть Нового Уренгоя. Местные называют её «северка».

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23. Администрация города Новый Уренгой. В 2022 году перед зданием мэрии установили 35-метровый флагшток с полотнищем 9×13 метров. Теперь это самый большой на Ямале российский флаг.

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24. Дворец спорта «Звёздный». Это самый большой спортивный комплекс в ЯНАО. Является домашней площадкой для волейбольного клуба «Факел». Кроме волейбольной арены, в комплексе есть тренажёрный зал, тир, бильярд. А на арене проходят концерты гастролирующих артистов.

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25. Улица 70-летия Октября. Здесь расположена большая часть административных зданий северной части города.

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26. Административное здание «Новатэк». Эта компания занимает второе место по добыче газа в России.

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27. Офис газодобывающей компании «Ачимгаз». Офисное здание представляет собой монументальный куб, размещенный на конусообразном стилобате. Стилобат напоминает постамент для монументов, и придает масштаб кубическому объему здания.

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28. Здание ОАО «Севернефтегазпром». Это одно из основных добывающих предприятий Газпрома.

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29. Зима в Новом Уренгое долгая и длится втрое дольше календарной — около 9 месяцев. Иногда снег тут может пойти даже летом, но такое бывает редко.

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30. Площадь Памяти с одноимённым мемориалом на ней.

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31. Мемориал состоит из трёх колонн, которые увековечивают память о трёх поколениях воинов, погибших в Великой Отечественной Войне, в Афганистане и в боевых действиях в Чечне.

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32. Тактический разведчик, самолёт СУ-24МР.

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33. Вертолёт Ми-24.

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34. Площадь Памяти.

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35. НУРМК. Новоуренгойский многопрофильный колледж (НУРМК). Здесь обучают работать на газовых и нефтяных месторождениях, обслуживать технику и автомобили. Есть факультеты КИПиА, медицинские и компьютерные направления.

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36. Улица Подшибякина. Названа в честь советского геолога, который участвовал в открытии месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири. В том числе и Уренгойского газового месторождения. В 1976 году Василий Тихонович Подшибякин стал начальником Ямальского производственного геологического объединения по разведке нефти и газа «Ямалнефтегазгеология» Главного Тюменского производственного геологического управления. И до 1997 года Подшибякин руководил этим объединением.

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37. Деловой центр «Строитель».

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38. Храм Серафима Саровского — деревянная церковь, построенная в традициях русского деревянного зодчества.

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39. «Виадук» — спорткомплекс под открытым небом. Расположен рядом с мостом, который соединяет южную и северную части города. В комплекс входит лыжероллерная трасса, хоккейный корт (летом — поле для мини-футбола), тренажёры, скейтпарк, площадки для волейбола и баскетбола, беговая дорожка. Спорткомплекс построили в 2018 году.

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40. Полярной ночи в Новом Уренгое нет, но зимой световой день очень короткий. Самый короткий день в году здесь длится 1 час 7 минут. Зато летом солнце светит долго, а ночи короткие.

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41. Православный Богоявленский собор.

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42. Высота храма — 36 метров. Собор построен из красного кирпича в византийском стиле. На колокольне 9 колоколов весом от 6 до 1200 килограммов.

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43. Торгово-развлекательный центр «Солнечный» — самый крупный ТРЦ Ямала. Таких проектов в регионе до этого не было, он даже получил престижную федеральную премию в области коммерческой недвижимости Rex Marketing Awards. С открытием ТРЦ были сложности, но сейчас всё позади и «Солнечный» работает.

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44. Говорят, что «Солнечный» — самый крупный в мире торговый центр, построенный на сваях.

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45. Микрорайон Оптимистов. Именно так называлась первая улица, которая официально появилась в Новом Уренгое.

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46. Жилой комплекс «Твой» с закрытой территорией. Проект разрабатывали архитекторы бюро DA project. За этот проект разработчики получили диплом Союза архитекторов России.

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47. Микрорайон Энтузиастов.

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48. ЖК «Твой» — первый в Новом Уренгое жилой комплекс с собственной системой отопления.

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49. Северная часть города.

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50. Микрорайон Славянский.

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51. В строящемся микрорайоне появятся три больших жилых комплекса для более 1500 семей.

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52. Фасад здания на проспекте Губкина украшен изображением российского флага.

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53. Торговый центр «Вертолёт» известен тем, что на крыше установлена настоящая воздушная машина Ми-8.

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55. Центральный офис ООО «Газпром добыча Ямбург». Это дочерняя компания Газпрома, которая ведет разработку Ямбургского и Заполярного месторождений. Ямбургское занимает 5 место в мире по объему запасов газа.

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56. Спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром добыча Ямбург». Внутри есть полноценный бассейн на 25 метров, залы для тренировок.

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57. Ось Ленинградского проспекта. Город строился с нуля, поэтому улицы здесь прокладывали идеально прямыми.

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58. Детская площадка на 4-ом микрорайоне.

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59. Пешеходная улица Интернациональная — Городская площадь.

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60. Мурал «Открывая Арктику» на пересечении улиц Юбилейная и 26 Съезда КПСС.

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61. Ночью на надписи «Новый Уренгой» включается подсветка.

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62. Центр Нового Уренгоя.

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63. Деловой центр «Ямал».

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64. Местные жители часто называют город сокращённо — «НУР». В 2025 году Новый Уренгой отмечает 50-летие.

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66. Спортивно-оздоровительный комплекс «Звёздный».

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67. Офис газодобывающей компании «Ачимгаз».

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68. «Новатэк».

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69. В Новым Уренгое уже почти 50 лет добывают газ. За эти годы посёлок превратился в крупнейший город ЯНАО и уверенно удерживает неофициальный статус газовой столицы России. И, судя по прогнозам экспертов, в ближайшие 100 лет ситуация сохранится.

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