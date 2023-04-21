Атоммаш отгрузил комплекты ключевого оборудования АЭС в Индию и Китай

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21 апреля 2023 года на Атоммаше — производственной площадке компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) — состоялась отгрузка двух корпусов ядерных реакторов и восьми парогенераторов. Оборудование предназначено для энергоблока № 5 АЭС «Куданкулам» (Индия) и энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай), сооружаемых по российскому проекту.

Отгрузка одновременно двух комплектов ключевого оборудования с одной производственной площадки состоялась впервые в истории мировой атомной энергетики.

Общий вес изделия составил 3400 тонн. Отгрузка будет осуществляться комбинированным способом: автомобильным транспортом груз доставят на специализированный заводской причал. После перемещения на баржи комплекты проследуют по водным артериям в морской порт Санкт-Петербурга, а затем морем будут доставлены в Индию и Китай.

«Атоммаш еще раз доказывает, что готов справляться с любыми самыми сложными производственными задачами. Машиностроительный дивизион в свою очередь выражает огромную благодарность управляющей компании Инжинирингового дивизиона АО «Атомстройэкспорт» в лице А.Ю. Банника и А.О. Лебедева. А также мы выражаем признательность нашим зарубежным партнерам: китайским коллегам, в сотрудничестве с которыми осуществляется стройка 7-го энергоблока АЭС «Тяньвань», и индийским — в создании блоков № 5 АЭС «Куданкулам», — сказал генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов.