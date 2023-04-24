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Медучреждения

В Тазовском районе Ямала открылась новая больница

 © sever-press.ru

В посёлке Тазовский построено долгожданное двухэтажное здание педиатрического отделения. В здании есть всё, чтобы сделать посещение педиатрии максимально комфортным: современное оборудование, включая ЭКГ и аппараты для физиопроцедур, новая мебель, наличие игровой комнаты для малышей. Фасад здания оснастили 3D-панелями, полы — обогревом. Для помещений педиатрии продумали автономное отопление и установили дизельгенератор — на случай отключения электроэнергии.

 © sever-press.ru

Коечный фонд остался прежнем (13 коек), как и состав персонала, только теперь коллектив будет работать в здании капитального исполнения, соответствующем всем санитарным нормам и правилам. Рядом с введенной в строй педиатрией в райцентре возводится стационар на 46 коек, в планах — подготовка к строительству зданий инфекционного и туберкулезного отделений. До конца года в селах Гыда и Антипаюта также должны появиться новые участковые больницы.

 © sever-press.ru

 © sever-press.ru

 © sever-press.ru
Источник: https://sever-press.ru/news/obsches...oohranenija-pojavilsja-v-tazovskom/

Ямал, ЯНАО, медучреждения, здравоохранение
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