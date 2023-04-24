Резидент ТОР «Бурятия» запустил завод по производству жестяной банки для мясных консервов

© storage.myseldon.com

В Бурятии открылся комплекс по производству жестяных консервных банок, который стал вторым жестяно-баночным производством на Дальнем Востоке. Проект ООО «Байкальская жестяная компания» реализовало в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР)"Бурятия", завод размещен на базе мясоконсервного комбината ООО «Бурятмяспром». Мощность комплекса рассчитана на производство до 45 млн банок в год, что обеспечит бесперебойную работу мясоперерабатывающего предприятия, которое ранее закупало тару в других регионах.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект ООО «Байкальская жестяная компания"инвестировано более 6 млн рублей, на предприятии трудятся около 20 местных жителей.

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Бурятия» 15 резидентов реализуют проекты в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства, деревообработки и цифровых технологий. Объем вложений составил почти 2,66 млрд рублей, около 250 человек получили работу на создаваемых предприятиях.

Помимо налоговых льгот резиденты ТОР «Бурятия» имеют право на беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, использование иностранных товаров внутри территории опережающего развития, на которой применяется режим свободной таможенной зоны, реэкспортный вывоз товаров (оборудования), а также льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (применяется пониженный коэффициент НДПИ). Для инвесторов также предусмотрены существенные административные преференции.

https://news.my...index/282520788