«Транспневматика» приступила к серийному выпуску систем дискового тормоза

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Компания «Транспневматика» приступила в Нижегородской области к серийному выпуску систем дискового тормоза для импортозамещенного аналога «Ласточки» — электропоездов с рабочим названием «Восток», а также для электропоездов «Иволга 3.0», которые выйдут на новые линии Московских центральных диаметров МЦД-3 и МЦД-4.

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию средства на создание нового производства. Общие инвестиции в приобретение высокотехнологического оборудования для выпуска систем дискового тормоза превысили 572 млн рублей, из которых 199 млн рублей предоставил в виде льготных займов федеральный ФРП и 30 млн рублей — региональный Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций.

«Компания «Транспневматика» отмечает в 2023 году свой 170-летний юбилей. Имея такой большой опыт, мы постоянно разрабатываем и внедряем в производство новые изделия. За последние несколько лет завод в рамках программы импортозамещения и с помощью займов ФРП разработал тормозное оборудование для импортозамещенного аналога «Ласточки», электропоездов «Иволга 3.0», пассажирских вагонов поездов дальнего следования и вагонов метро «Москва-2020». Сейчас ведем работу над системой дискового тормоза для высокоскоростного поезда «Сапсан», — рассказал генеральный директор АО «Транспневматика» Владимир Батенков.

Компания планирует ежегодно выпускать 1800 комплектов систем дискового тормоза, которые будут поставляться для гарантийного и сервисного обслуживания уже эксплуатируемых электропоездов «Ласточка» различных модификаций, а также установки этих компонентов на новые электропоезда серии ЭС104 — импортозамещенного аналога «Ласточки» под рабочим названием «Восток». Сборка опытного образца полностью российского скоростного электропоезда ведется на «Уральских локомотивах», его выход на железные дороги страны запланирован до конца текущего года. Выпускаемого объема комплектов достаточно для оснащения до 180 вагонов таких типов в год.

Также предприятие будет ежегодно производить 2100 комплектов систем дискового тормоза для новых электропоездов «Иволга 3.0», которые выпускает входящий в состав Трансмашхолдинга заемщик федерального ФРП — Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ). Этого объема достаточно для оснащения до 264 вагонов в год. «Иволга 3.0» — новейшая разработка отечественных конструкторов, одна из самых высокотехнологичных в мире. Электропоезд предназначен для работы в режиме постоянных разгона или торможения на маршрутах городских перевозок с короткими расстояниями между станциями. В 2023 году в рамках большой комплексной программы обновления подвижного состава поставку 20 электропоездов, в том числе «Иволги 3.0» для новых Московских центральных диаметров, профинансировал ВЭБ.РФ.

Разработанные конструкторами «Транспневматики» системы состоят из тормозного блока и осевых и колесных тормозных дисков. Они предназначены для установки на вагоны электропоездов с конструкционной скоростью более 140 км/ч. Тормозная система и ее составные части могут эксплуатироваться при температуре от -50°С до +45°С, срок службы при условии своевременного выполнения технического обслуживания может достигать 40 лет со дня ввода в эксплуатацию.

В процессе создания новых систем дискового тормоза использованы 7 собственных запатентованных технических решений компании, более 80% комплектующих конечного изделия производится на самом предприятии. Локализацию производства довели до 100%, закупая оставшиеся 20% комплектующих у отечественных производителей.

Ранее на закупленном при поддержке федерального и регионального ФРП оборудовании компания «Транспневматика» наладила выпуск системы дискового тормоза для электропоездов «Ласточка» производства компании «Уральские локомотивы» и системы дискового тормоза для магистральных локомотивов ЭП20 «Олимп» производства другого заемщика федерального ФРП — Новочеркасского электровозостроительного завода.

В рамках организации новых производств на предприятии было создано 65 высокопроизводительных рабочих мест.

В 2023 году компании «Транспневматика» одобрен новый заем федерального ФРП на создание и производство отечественной системы дискового тормоза для скоростных пассажирских вагонов локомотивной тяги, в том числе двухэтажных. Инвестиции в новый проект составят 281 млн рублей, в том числе 218,2 млн рублей в виде льготного займа ФРП. Будет создано 17 высокопроизводительных рабочих мест.