Компания «НФГрупп» открыла в Дзержинске Нижегородской области высокотехнологичный комплекс по производству декоративных термопластичных пленок на основе поливинилхлорида (ПВХ) по полному циклу. Такие пленки используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также в интерьере и экстерьере автомобилей.

Общие инвестиции составляют 2,1 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) в виде льготного займа.

Компания направила средства займа на приобретение 55 единиц оборудования, в том числе каландра для изготовления полимерной пленки, технологических линий смешения полимерных композиций и краски, глубокой печати, дублирования материалов и резки. Также для лаборатории контроля качества и исследований приобретено высокоточное аналитическое и измерительное оборудование.

Предприятие после выхода на проектную мощность сможет выпускать ежегодно до 7,7 тыс. тонн продукции. Локализация производства составляет 89%. Основное сырье — суспензионный поливинилхлорид, поставляемый компанией «Русвинил».

В числе потенциальных покупателей ПВХ-пленки под брендом Primeside — производители мебели, межкомнатных дверей, стеновых панелей и напольных покрытий.

«Средства займа федерального Фонда развития промышленности были направлены не только на приобретение и монтаж высокопроизводительного оборудования. При реализации инвестпроекта разработаны инновационные рецептуры и технологические решения как под требования различных сегментов рынка, так и под индивидуальные требования заказчиков. Такой подход позволяет предложить продукцию, максимально соответствующую потребностям заказчиков и соответствующую самым высоким стандартам качества», — рассказал генеральный директор ООО «НФГрупп» Александр Лукоянов.

Выпускаемые предприятием декоративные ПВХ-пленки обладают влаго-, паро- и термостойкостью. Они трудновоспламеняемы, устойчивы к истиранию, сколам и царапинам. Пленки с ПВХ-покрытиями также длительное время выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета, нагревание и атмосферные явления. Кроме того, пленки ПВХ нетоксичны и безвредны в утилизации.

В ассортименте предприятия представлены глянцевые и матовые однотонные покрытия, декоры с имитацией бетона, штукатурки, природного камня, кожи, текстиля, а также древесные текстуры и покрытие с эффектом «софт-тач».