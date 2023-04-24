На базе шасси КАМАЗ-Компас-12 изготовлен мусоровоз для российских регионов

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На базе шасси КАМАЗ-Компас-12 изготовлен маневренный мусоровоз с объемом кузова 9 кубических метров.

Спецтехника разработана и произведена официальным партнером КАМАЗа — ОАО «РИАТ». Новый мусоропрессовочный компактор с объемом кузова 9 кубометров стал продолжением линейки продукции «РИАТ-ЭКО», в которой представлен широкий диапазон моделей мусоровозной спецтехники, идеально вписывающихся в городской ландшафт. В числе ключевых особенностей этого спецавтомобиля — компактность и уменьшенные габариты, эти мусоровозы ориентированы для работы в узких городских дворах. Надстройка установлена на шасси КАМАЗ Компас-12, что обеспечивает коммунальной машине маневренность. Дополнительным преимуществом мусоровоза является и более производительная система прессования.

Девятикубовый мусоровоз из серии «РИАТ-ЭКО» успешно прошел заводские испытания и уже на следующий день отправился «на практику» — проверку в реальных условиях эксплуатации в Тольятти.

«Три дня тест-драйва прошли без замечаний. Удалось обслужить большое количество контейнерных площадок: работая в Тольятти, машина отлично себя зарекомендовала. По итогам тестовой эксплуатации коммунальный спецавтомобиль смог собрать более 6 тонн мусора. Это хороший результат, достигнутый во многом благодаря доработкам в конструкторской части и, конечно, прижимному устройству, которое по мере забрасывания мусора в кузов прессует его с коэффициентом уплотнения 6:1», — рассказал руководитель группы продаж «Коммунальные машины» ОАО «РИАТ» Андрей Панасюк.

Эта модель мусоровоза — компактный и надежный помощник для коммунальных служб российских регионов. Стоит отметить прочность конструкции: кузов и загрузочный бункер выполнены из высокопрочных марок сталей. Компактность обуславливается полезным объемом кузова в 9 кубометров с коэффициентом уплотнения 6:1. Кроме того, спецнадстройка отличается универсальным захватом для загрузки евроконтейнеров объемом 1,1 кубометра, отечественных металлических контейнеров объемом 0,8 кубометра, а также пластиковых контейнеров в 120/240/360/1100 литров. И еще одно важное преимущество — удобство управления мусоровозной надстройкой. Пульт управления в кабине интегрирован в приборную панель. Управление процессом загрузки осуществляется за счет механических рычагов управления, а также дублируется внешним электрическим пультом управления, который полностью герметичен. Откидной задний борт существенно облегчает процесс погрузки мусора в бункер. Установлены фонари подсветки рабочих зон.

Надстройка установлена на шасси КАМАЗ-Компас. Автомобиль демонстрирует хорошую топливную экономичность. Доступность запчастей и развитая сервисная сеть ПАО «КАМАЗ» по всей России обеспечивают удобство техобслуживания и дальнейшую стабильную работу автотехники в автопарках компаний-потребителей.

КАМАЗ и партнеры компании продолжают работу по обеспечению страны необходимой спецтехникой. Российские разработки на санкционно устойчивой компонентной базе становятся надежной альтернативой западным аналогам. Продукция содействует удовлетворению спроса и укреплению технологического суверенитета страны, что является одним из национальных приоритетов.

Новое семейство среднетоннажных автомобилей «Компас» КАМАЗ вывел на рынок в феврале 2022 года. За прошлый год произведено свыше 1 тыс. автомобилей этой линейки. В 2023 году в дополнение к уже освоенному производству автомобилей Компас-9 и Компас-12 планируется выведение на рынок модели Компас-5. На шасси «Компас» устанавливается широкий спектр надстроек различного назначения, поэтому эта линейка — оптимальное предложение для решения актуальных задач российских регионов.