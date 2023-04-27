В Новороссийске открыли логистический центр за 1,4 млрд рублей

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В Новороссийске состоялось открытие логистического центра стоимостью 1,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Оператором объекта является ООО «Новоросслогистик», которое предоставляет арендные площади в складском комплексе.

Строительство центра позволило создать 120 новых рабочих мест. Комплекс площадью 20 тыс. кв. м будет использоваться в качестве перевалочной базы для обслуживания отправок грузов через морской торговый порт в розничные торговые сети региона.

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