В Новороссийске открыли логистический центр за 1,4 млрд рублей
В Новороссийске состоялось открытие логистического центра стоимостью 1,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Оператором объекта является ООО «Новоросслогистик», которое предоставляет арендные площади в складском комплексе.
Строительство центра позволило создать 120 новых рабочих мест. Комплекс площадью 20 тыс. кв. м будет использоваться в качестве перевалочной базы для обслуживания отправок грузов через морской торговый порт в розничные торговые сети региона.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5954122
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