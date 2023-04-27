ГК «Алеко» запустила производство добавок к полимерам

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Группа компаний «Алеко» (г. Ростов-на-Дону) запустила производство добавок для полимеров в России с целью заместить большую долю импорта в среднем и эконом-сегментах. В пресс-релизе компании сообщается, что существенный объём производства нового завода будет отдан под премиальные белые суперконцентраты.

В 2022 году «Алеко» завершила постройку завода для производства наиболее востребованных мастербатчей — меловых добавок и белых суперконцентратов — по технологии Farell (США). Завод расположен в г. Ростове-на-Дону. В настоящий момент запущена его первая очередь мощностью 25 тыс. т в год.

Компания осталась в числе немногих, кто на постоянной основе импортирует наиболее высококачественные меловые добавки, белые, черные и цветные суперконцентраты и другие мастербатчи из-за рубежа и будет это делать и в дальнейшем при любых обстоятельствах, так как на них постоянно сохраняется активный спрос даже при относительно высоких ценах.

Заявленный объем производства позволит провести импортозамещение значительной части соответствующих рыночных сегментов в России и странах Таможенного союза.

Линейки добавок и концентратов для полимеров торговых марок A-Len и Calpet от ГК «Алеко» известны многим переработчикам полиолефинов России и стран ближнего зарубежья.

«Компания с 1999 года импортирует свои продукты из стран ЕС и Азии, собирая «лучшие яблоки с лучших яблонь». Поскольку ни один производитель добавок и концентратов в мире не может делать все их разновидности или цвета одинаково хорошо, специалисты «Алеко» собрали лучшие из возможных вариантов таких продуктов в единой продуктовой линейке. Эта концепция «супермаркета добавок к полимерамˮ, где каждый покупатель может выбрать комплексное решение под свои задачи и бюджет, доказала свою эффективность и будет продолжать использоваться в будущем», — рассказали в ГК «Алеко».

Выбранная технология производства — двухстадийное компаундирование с использованием непрерывных роторных смесителей-кнедеров с последующей грануляцией. В отличие от привычных двушнековых гранулиторов с несколькими зонами ввода или одношнековых каскадных грануляторов с возвратно-поступательным движением наборного шнека установленное оборудование позволяет получить максимально гомогенный мастербатч со 100% стабильностью качества и свойств от партии к партии, всегда обеспечивая идеальное распределение карбоната кальция или диоксида титана в полимерной матрице готового изделия, в том числе и при максимально возможной степени наполнения исходного сырья пигментом или минеральной составляющей.

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Расширение ассортимента, тестирование и омологация

Прямо сейчас в просторных цехах нового завода идет планомерная работа по тестированию и омологации рецептур добавок и концентратов, которых опытными технологами ГК «Алеко» уже разработано более 30, на разных типах полимерной основы и с различными марками карбоната кальция.

Следует особо отметить, что в процессе производства меловых добавок и белых суперконцентратов A-Len и Calpet будут применяться как отечественные материалы с проверенным высоким уровнем качества, так и различные импортные ингредиенты от ведущих мировых производителей из дружественных стран. Соответствующие долгосрочные контракты уже подписаны.

Внедрение современных технологий вкупе с высокоэкономичным оборудованием обеспечат привлекательную цену на готовые продукты и позволят покупателям добавок и концентратов от ГК «Алеко» увеличить свою прибыль с сохранением высокого качества своей готовой продукции.

Все полученные на новом производстве добавки и суперконцентраты компания тестирует вначале в хорошо оснащенной собственной лаборатории, а затем — на собственном заводе по изготовлению полипропиленовой и полиэтиленовой упаковки («АПО Алеко-Полимеры»), при необходимости оперативно внося корректировки в техпроцесс производства добавок.

Возможность тестировать каждую вновь выпущенную партию мастербатча непосредственно на заводе «АПО Алеко-Полимеры» позволяет защитить клиентов ГК «Алеко» от затрат на аналогичные эксперименты на их собственных производствах, что обычно имеет место при работе с производителями только добавок и концентратов, не имеющими своего производства готовых изделий, или же с банальными компаниями-перекупщиками.

Все это позволяет весьма оптимистично оценить перспективы продукции ГК «Алеко» как по импортозамещению в сфере добавок и суперконцентратов для переработки полимеров, так и расширению и без того достаточно весомой доли продуктов A-Len и Calpet на российском рынке.

ГК «Алеко» основана в 1992 году, единственный учредитель и полный собственник — гражданин России. Среди направлений деятельности группы — производство мягкой упаковки, тканей, пленок и нитей из полиолефинов; изготовление оборудования для переработки полимеров (многослойных выдувных пленочных экструдеров, систем дозирования и контроля разнотолщинности, оборудования для вторичной переработки пластиковых отходов); а также поставки добавок и суперконцентратов на рынки стран бывшего СССР.

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