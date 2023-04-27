В Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Можайск»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новую большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Можайск». Субмарину спроектировали в ЦКБ «Рубин». Она относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок.

Объединенная судостроительная корпорация © rg.ru

Объединенная судостроительная корпорация © rg.ru

Объединенная судостроительная корпорация © rg.ru

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил на торжественном спуске, что подводные лодки, к которым относится «Можайск», являются грозным оружием и имеют огромный модернизационный потенциал. После спуска подлодку поставят к причальной стенке завода и начнут швартовые испытания. А спустя несколько месяцев «Можайск» уйдет в полигоны Балтийского моря. Предполагается, что Андреевский флаг на новой субмарине поднимут в текущем году.

«Можайск» — дизель-электрическая подводная лодка. Пятая в серии 636.3 из шести субмарин, которые строят на «Адмиралтейских верфях». В состав ВМФ России уже вошли четыре — «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа». На шестой подлодке «Якутск» продолжаются крупномонтажные работы, готовятся к стыковке блок-модули.

Как сообщила Объединенная судостроительная корпорация в своем Telegram-канале, контракт на возведение серии подводных лодок для Тихоокеанского флота подписали в сентябре 2016 года.