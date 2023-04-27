Компания «Аквариус» выпустила новый сервер с подсистемой хранения данных

Безопасно для корпоративных нужд © stimul.online

Сервер Т50 D108FW хорошо подойдет для широкого спектра прикладных задач в IT-инфраструктуре российских компаний. Источник изображения: «Аквариус»

Компания «Аквариус», ставшая в этом году «национальным чемпионом», выпустила новый сервер с подсистемой хранения данных. Об особенностях данного изделия, а также о работе «Аквариуса» в области импортозамещения пишет журнал об инновациях в России «Стимул». Выбранный гибридный подход к организации дисковой подсистемы — сочетание HDD- и SSD-накопителей — обеспечивает оптимальное размещение данных для различных прикладных задач, а также позволяет заказчику выбрать решение по наилучшей цене. Сервер Т50 D108FW предназначен для монтажа в стойку, выполнен в форм-факторе 1U, позволяет разместить до восьми накопителей — четырех твердотельных (SSD) и четырех шпиндельных (HDD). Доступны модификации сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской Numa BIOS. Она внесена в Единый реестр отечественного ПО, что актуально для проектов в бюджетных и государственных структурах.

Выбранная архитектура дисковой подсистемы позволяет эффективно использовать Т50 D108FW для решения разноплановых задач — от применения в составе решений виртуализации до записи видео с камер наблюдения. При наличии гибридной дисковой подсистемы, реализованной в компактном сервере, можно оптимизировать размещение данных: более «горячие» хранить на SSD, а «холодные» — на HDD, обладающих меньшей удельной стоимостью гигабайта.

ПЕРЕХОД НА «АВРОРУ»

"Мы предлагаем российскому рынку компактное, надежное и недорогое решение с возможностью расширения конфигурации, — рассказывает директор дирекции по продукции компании «Аквариус» Ольга Шернек. — Модель Т50 D108FW хорошо подойдет для широкого спектра прикладных задач в IT-инфраструктуре российских компаний. Сервер получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами, гипервизорами и программами для решения задач корпоративного класса".

А в марте «Аквариус» начал серийное производство карманного персонального компьютера (КПК) Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора». Устройства подходят для доверенного документооборота и помогают корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы.

При наличии гибридной дисковой подсистемы, реализованной в компактном сервере, можно оптимизировать размещение данных: более «горячие» хранить на SSD, а «холодные» — на HDD, обладающих меньшей удельной стоимостью гигабайта

Запущенный в серийное производство КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона — это многофункциональный КПК с функцией мобильной связи на базе процессора архитектуры ARM. Это первый КПК Aquarius, который полностью спроектирован и произведен в России. Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов позволяет подключать разнообразные периферийные устройства и обеспечивать доступ к необходимым данным. КПК Aquarius NS M11 имеет заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

В ближайшие время в серийное производство запустят Aquarius NS M12, защищенный КПК по стандарту IP68 с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях. Устройства предназначены для компаний, которые переходят на доверенную корпоративную платформу «Аврора». Прежде всего, это объекты критической информационной инфраструктуры, энергетики, экстренные службы, МЧС.

СТЕПАНОВ.jpg © stimul.online

Президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов. Источник изображения: «Аквариус»

"КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС «Аврора» — безопасное устройство для корпоративных нужд, оно имеет привычный для пользователя набор приложений. Во втором квартале 2023 года будет также запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС «Аврора». Таким образом, мы будем иметь уже два устройства в форм-факторе смартфона, которые будут доступны с российской мобильной ОС «Аврора»", — рассказал президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

ШУЯ.jpg © stimul.online

Производственный комплекс в городе Шуя Ивановской области выпускает около миллиона устройств в год. Источник изображения: «Аквариус»

ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ УСТРОЙСТВ

В дизайн-центре компании ведутся разработки различных устройств — ПК, моноблоков, ноутбуков, планшетов, КПК и большого спектра серверного оборудования. В компании проектируют материнские платы, платы расширения, электронные модули, корпуса, системы охлаждения, элементы критической информационной инфраструктуры, разрабатывают встраиваемое микропрограммное обеспечение. Компания активно занимается импортозамещением, разрабатывает и производит компьютерную технику и IT-решения для государственных и корпоративных заказчиков.

В ближайшие время в серийное производство запустят Aquarius NS M12, защищенный КПК по стандарту IP68 с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях

«Аквариус» осуществляет все этапы создания и производства IT-продукции в России: от разработки концепций, схемотехнических решений, составления конструкторской документации, включающей топологию материнских плат, до проведения полного цикла промышленных сборочных операций готовых вычислительных комплексов, включающих в себя поверхностный монтаж и высокотехнологическую пайку компонентов.

Производственный комплекс в городе Шуя Ивановской области выпускает около миллиона устройств в год, а осенью прошлого года компания запустила второе производство в Твери. Благодаря новой производственной площадке к концу 2023 года «Аквариус» рассчитывает увеличить производственную мощность в два с половиной раза — до 2,5 млн устройств. Совокупные инвестиции в новый проект составят 5 млрд рублей.

ТВЕРЬ.jpg © stimul.online

Осенью 2022 года компания «Аквариус» запустила второе производство в Твери. Источник изображения: «Аквариус»

СП «Аквариус Систем Интеграл» создано еще в 1989 году, это было совместное предприятие с немецкой компанией TEB Impex, которая продвигала ПК тайваньской фирмы Aquarius. В 1990 году заработало собственное производство в Шуе. «Аквариус Систем Интеграл» — первая в СССР негосударственная компания, открывшая заводское производство IBM-совместимых персональных компьютеров.

В 2004 году «Аквариус» первым из российских производителей начал массовый выпуск 64-разрядных графических станций и вывел на рынок сертифицированное 64-разрядное кластерное решение.

СП «Аквариус Систем Интеграл» создано еще в 1989 году, это было совместное предприятие с немецкой компанией TEB Impex, которая продвигала ПК тайваньской фирмы Aquarius

В 2020 году «Аквариус» увеличил производственные мощности своего шуйского производства в два раза — с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год — за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов с современным ленточным конвейером и высокоскоростными линиями поверхностного и штыревого монтажа.

В этом же году «Аквариус» совместно с ведущими российскими разработчиками и производителями вычислительной техники создал автономное некоммерческое образование «Консорциум „Вычислительная техника“» (АНО ВТ). Деятельность организации направлена на развитие отрасли, формирование условий для развития российских производителей, популяризацию отечественного оборудования.

Алексей Андреев