Компания «Аквариус» выпустила новый сервер с подсистемой хранения данных
Безопасно для корпоративных нужд © stimul.online
Сервер Т50 D108FW хорошо подойдет для широкого спектра прикладных задач в IT-инфраструктуре российских компаний. Источник изображения: «Аквариус»
Компания «Аквариус», ставшая в этом году «национальным чемпионом», выпустила новый сервер с подсистемой хранения данных. Об особенностях данного изделия, а также о работе «Аквариуса» в области импортозамещения пишет журнал об инновациях в России «Стимул». Выбранный гибридный подход к организации дисковой подсистемы — сочетание HDD- и SSD-накопителей — обеспечивает оптимальное размещение данных для различных прикладных задач, а также позволяет заказчику выбрать решение по наилучшей цене. Сервер Т50 D108FW предназначен для монтажа в стойку, выполнен в форм-факторе 1U, позволяет разместить до восьми накопителей — четырех твердотельных (SSD) и четырех шпиндельных (HDD). Доступны модификации сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской Numa BIOS. Она внесена в Единый реестр отечественного ПО, что актуально для проектов в бюджетных и государственных структурах.
Выбранная архитектура дисковой подсистемы позволяет эффективно использовать Т50 D108FW для решения разноплановых задач — от применения в составе решений виртуализации до записи видео с камер наблюдения. При наличии гибридной дисковой подсистемы, реализованной в компактном сервере, можно оптимизировать размещение данных: более «горячие» хранить на SSD, а «холодные» — на HDD, обладающих меньшей удельной стоимостью гигабайта.
ПЕРЕХОД НА «АВРОРУ»
"Мы предлагаем российскому рынку компактное, надежное и недорогое решение с возможностью расширения конфигурации, — рассказывает директор дирекции по продукции компании «Аквариус» Ольга Шернек. — Модель Т50 D108FW хорошо подойдет для широкого спектра прикладных задач в IT-инфраструктуре российских компаний. Сервер получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами, гипервизорами и программами для решения задач корпоративного класса".
А в марте «Аквариус» начал серийное производство карманного персонального компьютера (КПК) Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора». Устройства подходят для доверенного документооборота и помогают корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы.
При наличии гибридной дисковой подсистемы, реализованной в компактном сервере, можно оптимизировать размещение данных: более «горячие» хранить на SSD, а «холодные» — на HDD, обладающих меньшей удельной стоимостью гигабайта
Запущенный в серийное производство КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона — это многофункциональный КПК с функцией мобильной связи на базе процессора архитектуры ARM. Это первый КПК Aquarius, который полностью спроектирован и произведен в России. Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов позволяет подключать разнообразные периферийные устройства и обеспечивать доступ к необходимым данным. КПК Aquarius NS M11 имеет заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
В ближайшие время в серийное производство запустят Aquarius NS M12, защищенный КПК по стандарту IP68 с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях. Устройства предназначены для компаний, которые переходят на доверенную корпоративную платформу «Аврора». Прежде всего, это объекты критической информационной инфраструктуры, энергетики, экстренные службы, МЧС.
Президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов. Источник изображения: «Аквариус»
"КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС «Аврора» — безопасное устройство для корпоративных нужд, оно имеет привычный для пользователя набор приложений. Во втором квартале 2023 года будет также запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС «Аврора». Таким образом, мы будем иметь уже два устройства в форм-факторе смартфона, которые будут доступны с российской мобильной ОС «Аврора»", — рассказал президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.
Производственный комплекс в городе Шуя Ивановской области выпускает около миллиона устройств в год. Источник изображения: «Аквариус»
ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ УСТРОЙСТВ
В дизайн-центре компании ведутся разработки различных устройств — ПК, моноблоков, ноутбуков, планшетов, КПК и большого спектра серверного оборудования. В компании проектируют материнские платы, платы расширения, электронные модули, корпуса, системы охлаждения, элементы критической информационной инфраструктуры, разрабатывают встраиваемое микропрограммное обеспечение. Компания активно занимается импортозамещением, разрабатывает и производит компьютерную технику и IT-решения для государственных и корпоративных заказчиков.
В ближайшие время в серийное производство запустят Aquarius NS M12, защищенный КПК по стандарту IP68 с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях
«Аквариус» осуществляет все этапы создания и производства IT-продукции в России: от разработки концепций, схемотехнических решений, составления конструкторской документации, включающей топологию материнских плат, до проведения полного цикла промышленных сборочных операций готовых вычислительных комплексов, включающих в себя поверхностный монтаж и высокотехнологическую пайку компонентов.
Производственный комплекс в городе Шуя Ивановской области выпускает около миллиона устройств в год, а осенью прошлого года компания запустила второе производство в Твери. Благодаря новой производственной площадке к концу 2023 года «Аквариус» рассчитывает увеличить производственную мощность в два с половиной раза — до 2,5 млн устройств. Совокупные инвестиции в новый проект составят 5 млрд рублей.
Осенью 2022 года компания «Аквариус» запустила второе производство в Твери. Источник изображения: «Аквариус»
СП «Аквариус Систем Интеграл» создано еще в 1989 году, это было совместное предприятие с немецкой компанией TEB Impex, которая продвигала ПК тайваньской фирмы Aquarius. В 1990 году заработало собственное производство в Шуе. «Аквариус Систем Интеграл» — первая в СССР негосударственная компания, открывшая заводское производство IBM-совместимых персональных компьютеров.
В 2004 году «Аквариус» первым из российских производителей начал массовый выпуск 64-разрядных графических станций и вывел на рынок сертифицированное 64-разрядное кластерное решение.
СП «Аквариус Систем Интеграл» создано еще в 1989 году, это было совместное предприятие с немецкой компанией TEB Impex, которая продвигала ПК тайваньской фирмы Aquarius
В 2020 году «Аквариус» увеличил производственные мощности своего шуйского производства в два раза — с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год — за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов с современным ленточным конвейером и высокоскоростными линиями поверхностного и штыревого монтажа.
В этом же году «Аквариус» совместно с ведущими российскими разработчиками и производителями вычислительной техники создал автономное некоммерческое образование «Консорциум „Вычислительная техника“» (АНО ВТ). Деятельность организации направлена на развитие отрасли, формирование условий для развития российских производителей, популяризацию отечественного оборудования.
Алексей Андреев
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