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В Магнитогорске заработал новый энергообъект — подстанция «Захаровская», возведение которой находилось под пристальным контролем АО «Горэлектросеть». Объект позволяет усилить схему электроснабжения южных районов города и обеспечить необходимыми мощностями еще один масштабный проект — городской курорт «Притяжение».

Свое название подстанция получила в честь ветерана трех войн Петра Ивановича Захарова, который более 30 лет трудился электромонтером в магнитогорских электрических сетях.

Как рассказал директор АО «Горэлектросеть» Александр Кузьмин, «Захаровская» оснащена по последнему слову техники. На новом энергообъекте установлено надежное отечественное оборудование, которое является залогом стабильного электроснабжения. И сегодня в рамках программы импортозамещения это особенно актуально.

«Подстанция полностью автоматизирована. Применены передовые технологии по оптимизации и цифровизации рабочего процесса с возможностью полной автономной работы подстанции под непосредственным контролем центра управления сетями АО „Горэлектросеть“, а также регионального диспетчерского управления энергосистемы, где также есть круглосуточный центр, отслеживающий режимы работы всех сетей. Благодаря этому присутствие персонала на подстанции необходимо только в крайних случаях», — отметил Александр Владимирович.

Помимо служебных помещений, где расположено стационарное электрооборудование, показали новую мобильную электротехническую лабораторию. Она выполняет две основные задачи: испытание оборудования в рамках плановых мероприятий и поиск повреждений в случае аварий.

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