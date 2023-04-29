«Щекиноазот» запустил третью линию по выпуску нетканого материала

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Тульское предприятие «Щекиназот» завершило строительство производства многослойного нетканого материала с использованием технологии мельтблаун (спанбонд, SSMS) на промышленной площадке Первомайского филиала АО «Щекиноазот». Оборудование новой третьей линии, после пробных пусков, переведено в круглосуточный режим работы в последние дни марта.

Первые две линии были пущены в эксплуатацию соответственно в 2009 и 2015 годах, их мощность составляет 3600 и 6240 т в год. Суммарная мощность производства с возможностью выпуска материала спанбонд достигает 8640 т в год.

Сумма инвестиций в проект, реализованный с привлечением целевого займа от Фонда развития промышленности (ФРП), превышает 588 млн руб.

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Введение в строй новой линии помогает решить предприятию сразу несколько важных задач: увеличение мощности производства нетканого полотна, создание новых рабочих мест и организацию площадки с автономной инфраструктурой, с возможностью дальнейшего увеличения мощностей. По оценке «Щекиноазота», новая линия позволит увеличить долю присутствия компании на российском рынке в данном сегменте с 7,3 до 14%.

«Прогрессивная технология „Мельтблаун“ позволяет создавать материал с эффективной фильтрующей способностью при одновременном сохранении высокой воздухопроницаемости. Изделия с мельтблауном можно использовать при производстве лицевых масок, одежды для медперсонала, медицинских скатертей», — отметили в «Щекиноазоте».

Площадь помещения, где располагается новая линия со всем вспомогательным оборудованием, составляет 6 тыс. м2. Ряд машин на участке предназначен для получения изделий с заданными параметрами, в соответствии с их назначением, для определенного сегмента рынка: спанбонда для сельхозработ, дорожного строительства или для медицинских целей, полотна с дополнительными качествами (например, с нанесением ламинированного слоя), определенных размеров, массы, всё — по заказу потребителя.

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