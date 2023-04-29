В порту «Высоцк» заработал первый зерновой терминал на Балтике

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На зерновом терминале в порту «Высоцк» (Ленинградская область) отгружена первая партия пшеницы весом 25 тыс. тонн, об этом сообщила пресс-служба ФТС России. Таможня оформила первое судно с зерном «в одну из стран Африки».

В управляющей компании терминала ООО «Порт Высоцкий» сообщили, что произведена тестовая отгрузка, сейчас на терминале продолжаются пуско-наладочные работы. Выйти на проектную мощность отгрузки зерна компания рассчитывает к концу второго квартала текущего года.

Годовая мощность экспортного зернового терминала — 4 млн тонн, объём инвестиций в проект — около 5,5 млрд руб.

Пшеница прибыла в порт Высоцк железной дорогой, доставку обеспечил оператор «Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг»): более 3 тыс. тонн пришло прямым отправительским маршрутом из Омской области, остальное зерно прибыло из Казахстана, сообщила пресс-служба компании. В начале мая «Русагротранс» доставит в Высоцк аналогичную партию зерновых для перевалки на экспорт.

В «Русагротрансе» уточнили, что зерно было перегружено из вагонов сразу в судно через станцию разгрузки вагонов и транспортные галереи, минуя силосный парк. После выхода терминала на проектную мощность его инфраструктура позволит принимать три зерновых маршрута и разгружать до 200 вагонов в сутки, рассчитывают в компании. В ФТС России добавили, что после запуска зернового терминала в полном объёме с использованием силосов-накопителей увеличится скорость погрузки, что позволит использовать суда типа «Panamax» грузоподъемностью более 50 тыс. тонн.

Железнодорожный фронт припортовой станции Высоцк способен обеспечить заявленную мощность терминала на уровне 4 млн тонн в год.

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