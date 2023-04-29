Московское предприятие начало выпускать системы вентиляции малого диаметра
Московская компания «Фабрика вентиляции ГалВент» наладила производство систем вентиляции диаметром 80 мм. Ранее такая продукция поставлялась из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП).
Новая технология была разработана и испытана в начале этого года.
«Завод поставил перед собой амбициозную цель — полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 мм с помощью собственного производства», — заявил генеральный директор компании Кирилл Прахов.
Отмечается, что системы можно встраивать в стены домов, строящихся по блочной технологии. Они также применяются не только в многоэтажных, но и в малоэтажных домах.
Системы вентиляции уже поставляются на рынок.
До этого город выделил «Фабрике вентиляции ГалВент» участок для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования на юго-востоке столицы.
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