Южный речной вокзал в Москве открылся после реконструкции
Теперь Южный речной вокзал — это не только транспортный хаб, но и общественное пространство. Здесь открылись стенды Музея Транспорта Москвы, ресторан, терраса и смотровая площадка с видами на Москву-реку.
Кроме самого здания, обновили транспортную систему: появились новые остановки, зарядки для электромобилей, парковки.
Первых пассажиров вокзал начал принимать спустя более чем 20 лет. С причалов теперь можно отправиться в круиз через Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу и другие города. За один сезон, по плану властей, здесь сможет отдохнуть до 300 тысяч человек.
Источник: https://thecity.m24.ru/news/7614
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