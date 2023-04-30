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Транспорт и логистика

Южный речной вокзал в Москве открылся после реконструкции

 © riamo.ru

Теперь Южный речной вокзал — это не только транспортный хаб, но и общественное пространство. Здесь открылись стенды Музея Транспорта Москвы, ресторан, терраса и смотровая площадка с видами на Москву-реку.

Кроме самого здания, обновили транспортную систему: появились новые остановки, зарядки для электромобилей, парковки.

 © thecity.m24.ru

 © thecity.m24.ru

 © thecity.m24.ru

Первых пассажиров вокзал начал принимать спустя более чем 20 лет. С причалов теперь можно отправиться в круиз через Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу и другие города. За один сезон, по плану властей, здесь сможет отдохнуть до 300 тысяч человек.

 © thecity.m24.ru

 © thecity.m24.ru

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 © avatars.dzeninfra.ru
Источник: https://thecity.m24.ru/news/7614

общественный транспорт, Москва
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