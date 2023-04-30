Ход реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) варят металлоконструкции будущих цехов Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске.
«В настоящий момент на объекте трудятся 150 человек и 23 единицы техники. Выполняются работы по сборке металлоконструкций здания блока корпусных цехов, вспомогательных сооружений и наружных инженерных сетей. Работы идут в штатном режиме», - сообщил представитель ВСК Дамир Гильфанов.
Современный комплекс ОССЗ сдадут в 2024 году.
Возведут:
- блок корпусных цехов (25 000 м²);
- центр обработки данных (18 000 м²);
- компрессорную станцию (290 м²);
- станцию технических газов (1287 м²);
- очистные сооружения (357 м²).
Напомним, что здесь внедрят интегрированную информационную систему цифрового производства (ИИСЦП) — так называемую «цифровую верфь». Она свяжет станки и материалы в единую среду и поможет быстро идентифицировать сырье, заготовки, детали и сборочные единицы при помощи QR-кодов, RFID-меток.
В новых цехах будут монтировать плавучие конструкции для нужд «Росморпорта», ремонтировать и строить гражданские суда типа «река-море». Благодаря модернизации, Онежский завод в Петрозаводске сможет стать ведущим центром в России по их производству.
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