Ход реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске

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Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) варят металлоконструкции будущих цехов Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске.

«В настоящий момент на объекте трудятся 150 человек и 23 единицы техники. Выполняются работы по сборке металлоконструкций здания блока корпусных цехов, вспомогательных сооружений и наружных инженерных сетей. Работы идут в штатном режиме», - сообщил представитель ВСК Дамир Гильфанов.

Современный комплекс ОССЗ сдадут в 2024 году.

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Возведут:

блок корпусных цехов (25 000 м²);

центр обработки данных (18 000 м²);

компрессорную станцию (290 м²);

станцию технических газов (1287 м²);

очистные сооружения (357 м²).

Напомним, что здесь внедрят интегрированную информационную систему цифрового производства (ИИСЦП) — так называемую «цифровую верфь». Она свяжет станки и материалы в единую среду и поможет быстро идентифицировать сырье, заготовки, детали и сборочные единицы при помощи QR-кодов, RFID-меток.

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В новых цехах будут монтировать плавучие конструкции для нужд «Росморпорта», ремонтировать и строить гражданские суда типа «река-море». Благодаря модернизации, Онежский завод в Петрозаводске сможет стать ведущим центром в России по их производству.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru