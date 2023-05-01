Амурский ГХК в марте 2023 года

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Основным событием минувшего месяца на площадке строительства установки пиролиза стал монтаж крупнотоннажного технологического оборудования в компрессорном цехе. Свои места на фундаментах заняли турбины компрессоров пирогаза, этилена и полиропилена. Общий вес агрегатов достигает 300 тонн. На установке продолжаются работы бетонированию фундаментов под основное оборудование, сборка металлоконструкций трубопроводных эстакад и прокладка подземных коммуникаций.

Прогресс строительства основной энергетической подстанции мощностью 500 кВТ достиг 85%. Основные работы идут в здании комплектного распределительного устройства (КРУЭ). Здесь ведутся электромонтажные работы, сборка шкафов управления, а также отделка помещений. На площадке криогенной воздухоразделительной станции начался монтаж металлоконструкций каркасов зданий основных цехов.

Важная веха произошла и в строительстве противопожарной системы будущего комплекса.

Стартовали работы по сборке огромных стальных вертикальных резервуаров технического запаса воды. Всего будет возведено 3 резервуара, объемом 30 тыс. кубометров каждый.

Об этом, а также о том, как строили, железнодорожный путепровод, парк хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) и жильё для сотрудников будущего комплекса- смотрите в нашем новом видеоотчёте.