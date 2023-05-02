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Города и сёла России

В Ростове-на-Дону открыли парк «Первая миля» за 111 млн рублей

 © bloknot-rostov.ru

В Ростове 1 мая торжественно открыли первую часть непрерывного парка вдоль реки Темерник, получившего название «Первая миля».В парке работали сразу несколько зон активностей. За музыкальное сопровождение отвечал джаз-оркестр Кима Назаретова. Также выступали и другие творческие коллективы города: от ходулистов до шоу мыльных пузырей.

Сообщается, что новое общественное пространство полностью благоустроено. За три года там успели высадить более 1500 кустарников и 800 деревьев, а также создать места отдыха, пешеходные и велодорожки, рощи и навесной мостик над рекой.Кроме того, территория линейного парка соединяет зоопарк и парк культуры и отдыха им. Октября.

 © bloknot-rostov.ru

 © avatars.mds.yandex.net

 © bloknot-rostov.ru

 © bloknot-rostov.ru

 © bloknot-rostov.ru

 © bloknot-rostov.ru

 © bloknot-rostov.ru

 © bloknot-rostov.ru

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

https://www.don...a-pervaya-milya

https://rostov-...ws/8896/168416/

https://rostov...._111_mln_rubley

Источник: https://bloknot-rostov.ru/news/v-ro...pervaya-milya-za-11-1598187?lang=ru

Ростов-на-Дону, парк
  • Нет аватара nabludatel71
    02.05.2315:29:07

    Хм, а первая миля — это что-то местное? Почему не верста, не километр?

    #1261801
    • Нет аватара Лексур
      02.05.2315:55:04

      Да, ещё я, к своему стыду, так и не нашёл, что за зверь такой «активности». Это вообще не понятно на каком языке. Я серьёзно, гугл и яндекс ничего внятного не выдают.

      #1261802
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