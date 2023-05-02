В Ростове-на-Дону открыли парк «Первая миля» за 111 млн рублей
В Ростове 1 мая торжественно открыли первую часть непрерывного парка вдоль реки Темерник, получившего название «Первая миля».В парке работали сразу несколько зон активностей. За музыкальное сопровождение отвечал джаз-оркестр Кима Назаретова. Также выступали и другие творческие коллективы города: от ходулистов до шоу мыльных пузырей.
Сообщается, что новое общественное пространство полностью благоустроено. За три года там успели высадить более 1500 кустарников и 800 деревьев, а также создать места отдыха, пешеходные и велодорожки, рощи и навесной мостик над рекой.Кроме того, территория линейного парка соединяет зоопарк и парк культуры и отдыха им. Октября.
https://www.don...a-pervaya-milya
https://rostov-...ws/8896/168416/
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