Парк на Култучном озере открылся в Петропавловске‑Камчатском
Торжественное открытие парка на берегу Култучного озера, который местные жители называют «Косатка», состоялось в Петропавловске‑Камчатском 30 августа, сообщает корр. ИА KamchatkaMedia.
До этого с 18:00 для гостей работали мастер‑классы и выступали творческие коллективы, а завершился праздник фейерверком и концертом хедлайнера NЮ. Ключевым арт‑объектом парка стала бронзовая скульптура косатки и девочки работы Андрея Осташова. Спикеры особо отметили её символизм — композиция отражает дух Камчатки, гармонию природы и традиции местных народов.
Справка
Парк площадью почти два гектара включает панорамный пирс, прогулочный мост, амфитеатр, смотровой павильон с видом на Авачинскую губу и детские площадки для разных возрастов. На территории разместили 16 фигур животных и птиц, характерных для полуострова, высадили почти 90 деревьев и свыше 400 кустарников. Ландшафт спроектирован с учётом защиты от сильных ветров, а здание с крышей‑мостом стало оригинальным инженерным решением. Проект реализован Сбером совместно с Правительством Камчатского края и выдержан в единой стилистике с обновлённым стадионом «Спартак».
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