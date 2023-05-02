«Мечел» сообщает об отгрузке первой партии железной руды с Сиваглинского месторождения

Нерюнгри, Россия — 2 мая 2023 года — ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает об отгрузке первой партии железной руды, добытой на Сиваглинском месторождении в южной Якутии.

Первая партия руды объемом около 4 тыс. тонн отправлена с железнодорожной станции «Тит» Амуро-Якутской магистрали в адрес Челябинского металлургического комбината, также входящего в Группу «Мечел».

До конца текущего года на Сиваглинском месторождении планируется добыть порядка 900 тыс. тонн руды высокого качества. Начиная с 2024 года ежегодный объем добычи составит 1,25 млн тонн доменных и агломерационных руд.

Оператором Сиваглинского месторождения является ООО «Якутская рудная компания», входящее в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел». Проект по освоению месторождения включен в ТОР «Южная Якутия». Вложения «Мечела» в разработку месторождения составят 2,1 млрд рублей. В перспективе будет создано более 450 новых рабочих мест.

«Отгрузка первой партии железной руды знаменует собой начало промышленной эксплуатации Сиваглинского месторождения, проект освоения которого мы реализуем с нуля. Это большое и значимое событие для Якутии и всего горно-металлургического комплекса России. Основными потребителями продукции станут металлургические предприятия нашей страны и, прежде всего, Челябинский металлургический комбинат. Грузовой состав с 56 вагонами доменной руды, не требующей обогащения, уже движется по своему маршруту в Челябинск. Примерно через три недели эта руда будет применена при производстве чугуна», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Справочно

Сиваглинское железорудное месторождение расположено в 135 километрах к северу от г. Нерюнгри и в 9 километрах от Амуро-Якутской магистрали, примыкающей к Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали. Площадь Сиваглинского месторождения — 2,2 квадратных километра. Запасы для открытой отработки — около 21 млн тонн руды, среднее содержание железа — 48,6-53,3%.