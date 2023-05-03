Летний Норильск с высоты

© img.geliophoto.com

Норильск расположен на 300 км севернее Полярного круга, к югу от Таймырского полуострова. Город относится к Красноярскому краю, хотя находится в 1500 км от самого Красноярска. Это край тундры, вечной мерзлоты — и ценных полезных ископаемых. Город появился здесь именно из-за богатых залежей никеля, палладия, платины, меди, родия, кобальта и родия.

Сейчас в Норильске проживает более 180 тысяч человек — это самый северный в мире город с населением более 150 тысяч человек. Норильск начинался с избы геологической экспедиции и буквально за 15 лет превратился в крупный по северным меркам город. Город делится на 3 района — Центральный, Талнах и Кайеркан. К Центральному району относится Оганер, который по задумке строителей должен был стать образцом современного северного города. А Талнах и Кайеркан до 2004 года были отдельными городами.

Большую часть года в Норильске холодно — даже в июле температура редко поднимается выше + 18 °C. Но лето бывает и здесь, хоть и очень короткое. С наступлением тепла оказывается, что на улицах есть газоны, кустарники, а местами даже небольшие деревья.

1. Норильск появился на карте страны в 1935 году. Тогда это был закрытый рабочий посёлок, в котором жили строители Норильского горно-металлургического комбината. Город появился здесь именно из-за богатых залежей полезных ископаемых. Норильский ГМК в 1989 году преобразован в корпорацию «Норильский Никель» — и сейчас компания занимает первое место в мире по производству никеля и палладия, Здесь же добывается 12% всей платины мира, 8% родия, по 2% меди и кобальта.

Строили город в несколько этапов — от домов барачного типа перешли к зданиям архитекторов ленинградской школы, а затем начали возводить советские многоэтажки. Город и сейчас растёт — планируют сносить ветхое жильё, строить новые современные дома и восстанавливать исторические здания в центре.

© img.geliophoto.com

2. Ворота Норильска.

Два дома с симметричными помпезными башнями расположены на въезде в город, сразу за ними начинается Ленинский проспект — главная улица города. А всех приезжающих в Норильск встречает памятник В. И. Ленину, который установили в 1954 году. Из-за сурового северного климата скульптуру и постамент уже несколько раз реставрировали.

© img.geliophoto.com

3. Октябрьская площадь.

Вместе с воротами Норильска она считается «лицом» города. За разработку этого архитектурного ансамбля авторы могли бы даже получить Сталинскую премию, но заявку не успели вовремя доставить в Москву к началу конкурса. В своё время рядом с Октябрьской площадью хотели установить фонтаны, а в одном из зданий построить аэровокзал, в котором пассажиры проходили бы регистрацию, а затем на специальном автобусе отправлялись в аэропорт. Но от этих идей отказались.

© img.geliophoto.com

4. Спортхолл «Айка» — это самая большая спортивная площадка и концертный зал в Норильске.

Название произошло от имени медвежонка, которого спас в 1970-х кинодокументалист Юрий Ледин. Маленькая медведица несколько лет прожила в квартире своего спасителя, гуляла по улицам города. Когда медведица выросла, её попытались отправить в природную среду — на один из островов архипелага Франца-Иосифа. Но она там не прижилась и Айку передали Берлинскому зоопарку.

© img.geliophoto.com

5. Ленинский проспект проходит почти через всю центральную часть Норильска — начинается на Октябрьской площади, а заканчивается на площади Металлургов. На Ленинском проспекте построены самые значимые здания города — гостиница «Полярная звезда», управление Норникеля, администрация, музей, Театр драмы, Дом культуры. А в 2006 году на проспекте установили скульптуру северного оленя в натуральную величину.

© img.geliophoto.com

6. Памятник металлургам Норильска на Гвардейской площади.

© img.geliophoto.com

7. Кварталы в Норильске сформированы так, чтобы дома защищали дворы от ветра и метелей. Зимой здесь бывают ветры со скоростью до 40 м/с. В городе есть даже дома-кварталы, которые выстроены полным кольцом.

© img.geliophoto.com

8. Первый дом Норильска. Это изба, которую построили члены экспедиции Николая Урванцева в 1921 году. Именно эта экспедиция обнаружила богатые залежи полезных ископаемых, после которых приняли решение о строительстве комбината и города. До середины 80-х дом был жилой постройкой. Сейчас Первый дом Норильска установлен на территории музейного комплекса.

© img.geliophoto.com

9. Панорама Норильска.

© img.geliophoto.com

10. Администрация Норильска.

© img.geliophoto.com

11. Скейт-парк.

© img.geliophoto.com

12. Скейт-парк поделён на три сектора: стрит-зону с имитацией городской среды, эйр-зону — для акробатических трюков на высоких скоростях и флэт-зону — свободное от фигур пространство с простейшим оборудованием для новичков

© img.geliophoto.com

13. У Норильска нет сухопутного сообщения с «большой землёй». Попасть в город можно только на самолёте или по Енисею. Железная дорога здесь есть, но она не связана с другими — это крупнейшая изолированная ж/д в стране.

© img.geliophoto.com

14. Парк отдыха «Озеро Долгое». В 2023 году АО «Норильскгазпром» планирует выполнить озеленение и высадить деревья, которые смогут прижиться в суровом норильском климате. В парке появится памятная стела с историей подачи газа в дома и на ТЭЦ Норильска.

© img.geliophoto.com

15. Комсомольский парк в Норильске открыли в 1952 году. При обустройстве высадили около 800 деревьев, кустарников. Прижилось далеко не всё, но часть растений сохранилась. Комсомольский парк в 1950-х был одним из любимых мест отдыха норильчан.

© img.geliophoto.com

16. Храм Святителя Луки.

© img.geliophoto.com

17. Мемориал «Чёрный тюльпан». Посвящён памяти погибших воинов. «Чёрным тюльпаном» называли самолёты, перевозившие погибших из Афганистана.

© img.geliophoto.com

18. Декоративное сооружение «Солнечные часы». Это уникальное сооружение, на котором 66 суток в году можно было определять время даже ночью — во время полярного дня.

© img.geliophoto.com

19. Это были самые северные в мире солнечные часы. В апреле 2023 года их демонтировали — на этом месте планируют установить стелу «Город трудовой доблести». Дальнейшая судьба солнечных часов пока неизвестна.

© img.geliophoto.com

20.

© img.geliophoto.com

21. Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

© img.geliophoto.com

22. Гостиница «Норильск».

© img.geliophoto.com

23. Спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» на площади Металлургов. В спортивной части — бассейн, аквапарк и фитнес-клуб, в торгово-развлекательной — несколько десятков магазинов, рестораны и кафе.

© img.geliophoto.com

24. Мозаичные панно на улице Комсомольской сохранились с советских времён, но были сильно разрушены. Недавно мэрия при поддержке Норникеля провела восстановление мозаики.

© img.geliophoto.com

25. Панно «Космос» и «Строители».

© img.geliophoto.com

26. Панно «Олимпийцы» и «Металлурги».

© img.geliophoto.com

27.

© img.geliophoto.com

28. Озеро Городское.

© img.geliophoto.com

29. Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского — самый северный ВУЗ в стране. Раньше его называли Норильским индустриальным институтом. Институт открыли, чтобы готовить инженеров для ГМК, Первый выпуск был в 1966 году.

© img.geliophoto.com

30. Гора Шмидтиха. Изначально гору называли Медвежьим Камнем, но потом переименовали — в честь первого учёного, который исследовал район Норильска. Это было ещё до экспедиции Урванцева.

© img.geliophoto.com

31. Мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Это звонница в память о погибших в Норильлаге — сооружение в виде трех арок с проемами вверху для трех колоколов. Мемориал установлен у подножия горы Шмидтиха — на месте бывшего кладбища Норильлага.

© img.geliophoto.com

32. Памятник девушке-геологу в Норильске установлен на берегу озера Долгого в 2010 году. Скульптура была и до этого, правда посвящалась она девушке-снайперу. Во время 90-х бесследно исчезла и её заменили на девушку-геолога.

© img.geliophoto.com

33. Панорама Норильска и его окрестностей.

© img.geliophoto.com

34. Медный завод перерабатывает весь объём медных концентратов с Норильской и Талнахской обогатительных фабрик. Сюда же приходят медные аноды с Надеждинского завода. Здесь концентраты и аноды перерабатывают в чистый металл.

© img.geliophoto.com

35. Зуб-гора расположена на подъезде к Норильску со стороны аэропорта.

© img.geliophoto.com

36. Эту гору иногда называют Норильскими столбами.

© img.geliophoto.com

37. Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова. Сюда приходят для дальнейшей переработки концентраты с обогатительных фабрик. Завод выпускает медно-никелевый файнштейн, серу и технологический кислород. Файнштейн отправляется на Кольскую ГМК, сера — покупателям, кислород идёт на нужды производства.

© img.geliophoto.com

38. Памятник «Символ Надежды» — самолёт АН-26. Он установлен на месте первого аэродрома Норильска, который так и назывался — «Надежда». В конце 1970-х на месте аэропорта построили Надеждинский металлургический завод, а рядом с ним установили памятник.

© img.geliophoto.com

39. Раньше на постаменте стоял самолёт Ил-14, но из-за ветхости его демонтировали и установили Ан-26 с бортовым номером RA-26610. До установки на постаменте этот самолёт отлетал более 35 лет.

© img.geliophoto.com

40. Кайеркан, один из районов Норильска. Раньше это был отдельный самостоятельный город, который построили в 1943 году рядом с месторождением угля. С 2005 года считается районом Норильска, хотя и находится от него в 24 км.

© img.geliophoto.com

41. Кайерканский парк отдыха с беседками в виде жилищ коренного населения Таймыра.

© img.geliophoto.com

42. В 1970-х годах Норильский комбинат перешёл на газовое топливо. В то время вокруг Норильска было много шахтёрских посёлков, которые обеспечивали производство углём. Когда уголь стал не нужен, посёлки расселяли и закрывали. Но Кайеркан это обошло стороной — местные шахтёры стали металлургами и работают на Надеждинском заводе.

© img.geliophoto.com

43. Паровоз Гр-274 — памятник времён первой железной дороги, которая соединяла Норильск и Дудинку. С установкой памятника вышла необычная история — такие паровозы работали на узкоколейной местной железной дороге до 1952 года. Затем старые пути демонтировали, а технику списали. И когда решили установить памятник строителям и железнодорожникам выяснилось, подходящих паровозов не осталось. В итоге пришлось доставить другой паровоз — морем через Дудинку.

© img.geliophoto.com

44. Железнодорожный вокзал Норильска. По задумке, Норильск должен был стать конечным пунктом Трансполярной магистрали и принимать составы из Салехарда, Игарки и Ермаково. Но после смерти Сталина железную дорогу забросили, а здание осталось. В нём разместилось управление Норильской железной дороги, когда здесь ещё были пассажирские перевозки. В 1998 году вокзал оказался не нужен — теперь здание выполняет только административные функции.

© img.geliophoto.com

45. На площадке у вокзала располагается музей Норильской железной дороги. К самому зданию вплотную примыкает галерея паровозов и локомотивов различной модификации и годов постройки — тепловоз ТЭМ2УМ, электропоезд ЭР-1, прицепной вагон пассажирского электропоезда СР, автомотриса АС-3М, автомотриса АС-1, промышленный электровоз IV-КП-I.

© img.geliophoto.com

46. Вся техника в экспозиции раньше работала на железной дороге Норильска. А на одной из автомотрис совершал свои инспекционные поездки в 1970-1980 годах директор Норильского комбината Борис Колесников.

© img.geliophoto.com

47. Талнах. Район расположен в 25 км от Норильска и стал его частью только в 2004 году. Талнах образовался в 1960, когда была заложена первая скважина в месторождении медно-никелевых полиметаллических руд. Сегодня в районе проживает более 48 тысяч человек, а рудники Талнаха — это основная сырьевая база Норникеля.

© img.geliophoto.com

48. Микрорайон № 5 Талнаха.

© img.geliophoto.com

49. Смотровая площадка с ротондой.

© img.geliophoto.com

50. Улица Рудная.

© img.geliophoto.com

51. Церковь Святой Троицы в Талнахе.

© img.geliophoto.com

52. Площадь Горняков в Талнахе. Площадь окружают администрация города, бассейн «Волна», культурно-оздоровительный центр «Талнах». На площади есть даже фонтан — редкость для северных городов.

© img.geliophoto.com

53. Детская площадка и скейт-парк на улице Михаила Кравца в Талнахе.

© img.geliophoto.com

54. Рудник «Скалистый» — самый глубокий в Евразии. Его глубина более 2 км, а протяжённость подземных горных выработок — более 100 км. Основные работы ведутся в районе отметки 850 метров.

© img.geliophoto.com

55. Рудник «Октябрьский» — самый крупный рудник Норникеля. Работу рудника обеспечивают 11 стволов диаметром 6-8 метров. Глубина горных работ достигает 1100 метров, глубина стволов — 1206 метров.

© img.geliophoto.com

56. Норильская межрайонная больница — крупнейшая в городе. Больница расположена в Оганере — экспериментальном микрорайоне, который должен был стать образцом северного города.

© img.geliophoto.com

57. Туристическая и лыжная база «Оль-гуль» летом превращается в зону для прогулок по пешеходным дорожкам.

© img.geliophoto.com

58.

© img.geliophoto.com

59.

© img.geliophoto.com

60. Автовокзал расположен между жилой частью и промзоной. Отсюда можно уехать в аэропорт, Дудинку, Талнах, Кайеркан.

© img.geliophoto.com

61. Сразу за воротами Норильска стоит сталинка с розовым оттенком — в ней работает универмаг, пиццерия и ювелирный салон с одинаковым названием — «Норильчанка».

© img.geliophoto.com

62. Стадион «Заполярник».

© img.geliophoto.com

63. Сквер им. Пушкина.

© img.geliophoto.com

64. Административное здание по улице Советская. Молодёжный центр.

© img.geliophoto.com

65. Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Собор построен на месте, где раньше располагались бараки политических заключённых.

© img.geliophoto.com

66. Реставрация фасадов жилых домов на улице Мира, которая связывает Ленинградскую и Московскую улицы. Есть городская легенда, что улицу Мира так назвали, чтобы примирить выходцев из двух столичных регионов, которые приезжали в Норильск по комсомольским путёвкам.

© img.geliophoto.com

67. Детская больница.

© img.geliophoto.com

68. Городской центр культуры (ГЦК).

© img.geliophoto.com

69. Парк отдыха «Озеро Долгое».

© img.geliophoto.com

70. Стиль-арт «Дирижабль» нарисовали художники из команды SPEKTR. Это авторский коллектив, который известен благодаря ежегодному Международному фестивалю уличного искусства STENOGRAFFIA.

© img.geliophoto.com

Летний Норильск совершенно не похож на зимний, с сугробами в несколько метров высотой. Сейчас город становится центром туристической зоны — именно отсюда стартуют экскурсии на плато Путорана с его столовыми горами без вершин, тысячами озёр и водопадов. А ещё набирают популярность гастрономические туры — в Норильске можно попробовать уникальную кухню всех малочисленных народов Таймыра.