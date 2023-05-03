Летний Норильск с высоты
Норильск расположен на 300 км севернее Полярного круга, к югу от Таймырского полуострова. Город относится к Красноярскому краю, хотя находится в 1500 км от самого Красноярска. Это край тундры, вечной мерзлоты — и ценных полезных ископаемых. Город появился здесь именно из-за богатых залежей никеля, палладия, платины, меди, родия, кобальта и родия.
Сейчас в Норильске проживает более 180 тысяч человек — это самый северный в мире город с населением более 150 тысяч человек. Норильск начинался с избы геологической экспедиции и буквально за 15 лет превратился в крупный по северным меркам город. Город делится на 3 района — Центральный, Талнах и Кайеркан. К Центральному району относится Оганер, который по задумке строителей должен был стать образцом современного северного города. А Талнах и Кайеркан до 2004 года были отдельными городами.
Большую часть года в Норильске холодно — даже в июле температура редко поднимается выше + 18 °C. Но лето бывает и здесь, хоть и очень короткое. С наступлением тепла оказывается, что на улицах есть газоны, кустарники, а местами даже небольшие деревья.
1. Норильск появился на карте страны в 1935 году. Тогда это был закрытый рабочий посёлок, в котором жили строители Норильского горно-металлургического комбината. Город появился здесь именно из-за богатых залежей полезных ископаемых. Норильский ГМК в 1989 году преобразован в корпорацию «Норильский Никель» — и сейчас компания занимает первое место в мире по производству никеля и палладия, Здесь же добывается 12% всей платины мира, 8% родия, по 2% меди и кобальта.
Строили город в несколько этапов — от домов барачного типа перешли к зданиям архитекторов ленинградской школы, а затем начали возводить советские многоэтажки. Город и сейчас растёт — планируют сносить ветхое жильё, строить новые современные дома и восстанавливать исторические здания в центре.
2. Ворота Норильска.
Два дома с симметричными помпезными башнями расположены на въезде в город, сразу за ними начинается Ленинский проспект — главная улица города. А всех приезжающих в Норильск встречает памятник В. И. Ленину, который установили в 1954 году. Из-за сурового северного климата скульптуру и постамент уже несколько раз реставрировали.
3. Октябрьская площадь.
Вместе с воротами Норильска она считается «лицом» города. За разработку этого архитектурного ансамбля авторы могли бы даже получить Сталинскую премию, но заявку не успели вовремя доставить в Москву к началу конкурса. В своё время рядом с Октябрьской площадью хотели установить фонтаны, а в одном из зданий построить аэровокзал, в котором пассажиры проходили бы регистрацию, а затем на специальном автобусе отправлялись в аэропорт. Но от этих идей отказались.
4. Спортхолл «Айка» — это самая большая спортивная площадка и концертный зал в Норильске.
Название произошло от имени медвежонка, которого спас в 1970-х кинодокументалист Юрий Ледин. Маленькая медведица несколько лет прожила в квартире своего спасителя, гуляла по улицам города. Когда медведица выросла, её попытались отправить в природную среду — на один из островов архипелага Франца-Иосифа. Но она там не прижилась и Айку передали Берлинскому зоопарку.
5. Ленинский проспект проходит почти через всю центральную часть Норильска — начинается на Октябрьской площади, а заканчивается на площади Металлургов. На Ленинском проспекте построены самые значимые здания города — гостиница «Полярная звезда», управление Норникеля, администрация, музей, Театр драмы, Дом культуры. А в 2006 году на проспекте установили скульптуру северного оленя в натуральную величину.
6. Памятник металлургам Норильска на Гвардейской площади.
7. Кварталы в Норильске сформированы так, чтобы дома защищали дворы от ветра и метелей. Зимой здесь бывают ветры со скоростью до 40 м/с. В городе есть даже дома-кварталы, которые выстроены полным кольцом.
8. Первый дом Норильска. Это изба, которую построили члены экспедиции Николая Урванцева в 1921 году. Именно эта экспедиция обнаружила богатые залежи полезных ископаемых, после которых приняли решение о строительстве комбината и города. До середины 80-х дом был жилой постройкой. Сейчас Первый дом Норильска установлен на территории музейного комплекса.
9. Панорама Норильска.
10. Администрация Норильска.
11. Скейт-парк.
12. Скейт-парк поделён на три сектора: стрит-зону с имитацией городской среды, эйр-зону — для акробатических трюков на высоких скоростях и флэт-зону — свободное от фигур пространство с простейшим оборудованием для новичков
13. У Норильска нет сухопутного сообщения с «большой землёй». Попасть в город можно только на самолёте или по Енисею. Железная дорога здесь есть, но она не связана с другими — это крупнейшая изолированная ж/д в стране.
14. Парк отдыха «Озеро Долгое». В 2023 году АО «Норильскгазпром» планирует выполнить озеленение и высадить деревья, которые смогут прижиться в суровом норильском климате. В парке появится памятная стела с историей подачи газа в дома и на ТЭЦ Норильска.
15. Комсомольский парк в Норильске открыли в 1952 году. При обустройстве высадили около 800 деревьев, кустарников. Прижилось далеко не всё, но часть растений сохранилась. Комсомольский парк в 1950-х был одним из любимых мест отдыха норильчан.
16. Храм Святителя Луки.
17. Мемориал «Чёрный тюльпан». Посвящён памяти погибших воинов. «Чёрным тюльпаном» называли самолёты, перевозившие погибших из Афганистана.
18. Декоративное сооружение «Солнечные часы». Это уникальное сооружение, на котором 66 суток в году можно было определять время даже ночью — во время полярного дня.
19. Это были самые северные в мире солнечные часы. В апреле 2023 года их демонтировали — на этом месте планируют установить стелу «Город трудовой доблести». Дальнейшая судьба солнечных часов пока неизвестна.
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21. Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
22. Гостиница «Норильск».
23. Спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» на площади Металлургов. В спортивной части — бассейн, аквапарк и фитнес-клуб, в торгово-развлекательной — несколько десятков магазинов, рестораны и кафе.
24. Мозаичные панно на улице Комсомольской сохранились с советских времён, но были сильно разрушены. Недавно мэрия при поддержке Норникеля провела восстановление мозаики.
25. Панно «Космос» и «Строители».
26. Панно «Олимпийцы» и «Металлурги».
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28. Озеро Городское.
29. Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского — самый северный ВУЗ в стране. Раньше его называли Норильским индустриальным институтом. Институт открыли, чтобы готовить инженеров для ГМК, Первый выпуск был в 1966 году.
30. Гора Шмидтиха. Изначально гору называли Медвежьим Камнем, но потом переименовали — в честь первого учёного, который исследовал район Норильска. Это было ещё до экспедиции Урванцева.
31. Мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Это звонница в память о погибших в Норильлаге — сооружение в виде трех арок с проемами вверху для трех колоколов. Мемориал установлен у подножия горы Шмидтиха — на месте бывшего кладбища Норильлага.
32. Памятник девушке-геологу в Норильске установлен на берегу озера Долгого в 2010 году. Скульптура была и до этого, правда посвящалась она девушке-снайперу. Во время 90-х бесследно исчезла и её заменили на девушку-геолога.
33. Панорама Норильска и его окрестностей.
34. Медный завод перерабатывает весь объём медных концентратов с Норильской и Талнахской обогатительных фабрик. Сюда же приходят медные аноды с Надеждинского завода. Здесь концентраты и аноды перерабатывают в чистый металл.
35. Зуб-гора расположена на подъезде к Норильску со стороны аэропорта.
36. Эту гору иногда называют Норильскими столбами.
37. Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова. Сюда приходят для дальнейшей переработки концентраты с обогатительных фабрик. Завод выпускает медно-никелевый файнштейн, серу и технологический кислород. Файнштейн отправляется на Кольскую ГМК, сера — покупателям, кислород идёт на нужды производства.
38. Памятник «Символ Надежды» — самолёт АН-26. Он установлен на месте первого аэродрома Норильска, который так и назывался — «Надежда». В конце 1970-х на месте аэропорта построили Надеждинский металлургический завод, а рядом с ним установили памятник.
39. Раньше на постаменте стоял самолёт Ил-14, но из-за ветхости его демонтировали и установили Ан-26 с бортовым номером RA-26610. До установки на постаменте этот самолёт отлетал более 35 лет.
40. Кайеркан, один из районов Норильска. Раньше это был отдельный самостоятельный город, который построили в 1943 году рядом с месторождением угля. С 2005 года считается районом Норильска, хотя и находится от него в 24 км.
41. Кайерканский парк отдыха с беседками в виде жилищ коренного населения Таймыра.
42. В 1970-х годах Норильский комбинат перешёл на газовое топливо. В то время вокруг Норильска было много шахтёрских посёлков, которые обеспечивали производство углём. Когда уголь стал не нужен, посёлки расселяли и закрывали. Но Кайеркан это обошло стороной — местные шахтёры стали металлургами и работают на Надеждинском заводе.
43. Паровоз Гр-274 — памятник времён первой железной дороги, которая соединяла Норильск и Дудинку. С установкой памятника вышла необычная история — такие паровозы работали на узкоколейной местной железной дороге до 1952 года. Затем старые пути демонтировали, а технику списали. И когда решили установить памятник строителям и железнодорожникам выяснилось, подходящих паровозов не осталось. В итоге пришлось доставить другой паровоз — морем через Дудинку.
44. Железнодорожный вокзал Норильска. По задумке, Норильск должен был стать конечным пунктом Трансполярной магистрали и принимать составы из Салехарда, Игарки и Ермаково. Но после смерти Сталина железную дорогу забросили, а здание осталось. В нём разместилось управление Норильской железной дороги, когда здесь ещё были пассажирские перевозки. В 1998 году вокзал оказался не нужен — теперь здание выполняет только административные функции.
45. На площадке у вокзала располагается музей Норильской железной дороги. К самому зданию вплотную примыкает галерея паровозов и локомотивов различной модификации и годов постройки — тепловоз ТЭМ2УМ, электропоезд ЭР-1, прицепной вагон пассажирского электропоезда СР, автомотриса АС-3М, автомотриса АС-1, промышленный электровоз IV-КП-I.
46. Вся техника в экспозиции раньше работала на железной дороге Норильска. А на одной из автомотрис совершал свои инспекционные поездки в 1970-1980 годах директор Норильского комбината Борис Колесников.
47. Талнах. Район расположен в 25 км от Норильска и стал его частью только в 2004 году. Талнах образовался в 1960, когда была заложена первая скважина в месторождении медно-никелевых полиметаллических руд. Сегодня в районе проживает более 48 тысяч человек, а рудники Талнаха — это основная сырьевая база Норникеля.
48. Микрорайон № 5 Талнаха.
49. Смотровая площадка с ротондой.
50. Улица Рудная.
51. Церковь Святой Троицы в Талнахе.
52. Площадь Горняков в Талнахе. Площадь окружают администрация города, бассейн «Волна», культурно-оздоровительный центр «Талнах». На площади есть даже фонтан — редкость для северных городов.
53. Детская площадка и скейт-парк на улице Михаила Кравца в Талнахе.
54. Рудник «Скалистый» — самый глубокий в Евразии. Его глубина более 2 км, а протяжённость подземных горных выработок — более 100 км. Основные работы ведутся в районе отметки 850 метров.
55. Рудник «Октябрьский» — самый крупный рудник Норникеля. Работу рудника обеспечивают 11 стволов диаметром 6-8 метров. Глубина горных работ достигает 1100 метров, глубина стволов — 1206 метров.
56. Норильская межрайонная больница — крупнейшая в городе. Больница расположена в Оганере — экспериментальном микрорайоне, который должен был стать образцом северного города.
57. Туристическая и лыжная база «Оль-гуль» летом превращается в зону для прогулок по пешеходным дорожкам.
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60. Автовокзал расположен между жилой частью и промзоной. Отсюда можно уехать в аэропорт, Дудинку, Талнах, Кайеркан.
61. Сразу за воротами Норильска стоит сталинка с розовым оттенком — в ней работает универмаг, пиццерия и ювелирный салон с одинаковым названием — «Норильчанка».
62. Стадион «Заполярник».
63. Сквер им. Пушкина.
64. Административное здание по улице Советская. Молодёжный центр.
65. Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Собор построен на месте, где раньше располагались бараки политических заключённых.
66. Реставрация фасадов жилых домов на улице Мира, которая связывает Ленинградскую и Московскую улицы. Есть городская легенда, что улицу Мира так назвали, чтобы примирить выходцев из двух столичных регионов, которые приезжали в Норильск по комсомольским путёвкам.
67. Детская больница.
68. Городской центр культуры (ГЦК).
69. Парк отдыха «Озеро Долгое».
70. Стиль-арт «Дирижабль» нарисовали художники из команды SPEKTR. Это авторский коллектив, который известен благодаря ежегодному Международному фестивалю уличного искусства STENOGRAFFIA.
Летний Норильск совершенно не похож на зимний, с сугробами в несколько метров высотой. Сейчас город становится центром туристической зоны — именно отсюда стартуют экскурсии на плато Путорана с его столовыми горами без вершин, тысячами озёр и водопадов. А ещё набирают популярность гастрономические туры — в Норильске можно попробовать уникальную кухню всех малочисленных народов Таймыра.
- Норильск с высоты — город, построенный на полезных ископаемых
- Норникель — крупнейший в мире производитель никеля и палладия
- Геометрия Норильска
03.05.2312:43:45