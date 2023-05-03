Новое предприятие по производству электросварных труб открылось в Нижегородской области

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Новое производство электросварных прямошовных труб открыла нижегородская компания ООО «Проф-НН».

Компания занимается производством профнастила, металлочерепицы, металлического сайдинга, комплектующих элементов для кровли и заборов. На новом производстве планируется выпускать около 30 видов труб — круглых, квадратных, прямоугольных, плоскоовальных.

Сейчас предприятие запустило две линии по производству электросварных труб — это совершенно новое для него направление. Продукция применяется во многих сферах: при производстве мебели, товаров народного потребления, малых архитектурных форм, спортивного оборудования и так далее. Объем производства — до пяти тысяч тонн в месяц, на предприятии создано около 50 новых рабочих мест.

По словам директора предприятия Дмитрия Карандашева, введена в эксплуатацию линия продольной резки металла толщиной от 0,5 до 5 мм с возможностью роспуска рулонной стали до 1800 мм. В новое производство было инвестировано более 100 млн рублей.

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