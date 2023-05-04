3 мая открылся новый жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов во Владимирской области

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«Пансионат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский» строился с мая 2021 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На строительство, оснащение здания, благоустройство территории было направлено более 327 млн рублей, в том числе свыше 283 млн рублей из федерального бюджета.

Открытие Пансионата на 130 мест позволит сократить очередность в стационарные учреждения области, а также обеспечит 60 новых рабочих мест. В трехэтажном здании расположены отделение Милосердия для маломобильных граждан, жилые комнаты, помещения квартирного типа для обучения проживающих бытовым навыкам, компьютерный класс, зал лечебной физкультуры, кабинеты для творческих занятий.

Комфортные условия для проживающих созданы. Пусть им будет по-домашнему уютно в новом корпусе Пансионата!

Следующий объект, который построят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», — пансионат для пожилых граждан и инвалидов на 150 мест в г. Юрьев-Польский. Строительство запланировано на 2024-2026 годы.

© avo.ru

© avo.ru

© avatars.mds.yandex.net

https://avo.ru/...tent/id/8354014

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