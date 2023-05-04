В Иркутске открыли новый зал ожидания вокзала «Иркутск Пассажирский»

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Новый терминал железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский открыли 4 мая. Здесь находятся кассы дальнего следования, зал ожидания, камеры хранения, кафетерий. Стоимость работ не уточняется. Кассы пригородного следования по-прежнему остаются в третьем подъезде старого здания. Об этом сообщает корреспондент «ИрСити», который находится на месте событий.

Терминал построили на месте старого здания пригородных касс, которое снесли летом 2021 года. В октябре 2022-го трехэтажное здание нового зала уже полностью возвели, установили витражи, лестницы, выходы на привокзальную площадь и перрон. Стены отделали керамогранитом, потолки и колонны украсили декором. Тогда же предполагалось закончить работы в декабре, но срок перенесли на 5 месяцев.

В планах у РЖД — реконструкция исторического здания железнодорожного вокзала. Кроме того, предполагается ремонт привокзальной площади и подъездных путей. Сроки проведения этих работ не обозначены.

Напомним, что здание главного железнодорожного вокзала в Иркутске было построено в 1897-1898 годах, первая платформа была дощатой, а железная дорогая — однопутной. В 1907-м построили новый вокзал, чтобы справляться с ростом перевозок.

В 1936-м здания реконструировали, соединив постройки 1898 и 1907 годов переходом, выполненным в том же архитектурном стиле. В 1964 году к общему комплексу добавился и павильон пригородных касс. Реконструкции 1998 и 2004 годов слегка изменили его облик.

Про масштабную реконструкцию иркутского вокзала говорили еще в 2010-х, но тогда не находили нужного финансирования.

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