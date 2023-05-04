Новую школу на 350 мест торжественно открыли в Шалакуше Архангельской области

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В поселке Шалакуша Няндомского округа состоялась торжественная церемония открытия новой школы. Долгожданное событие стало настоящим праздником для ребят и их родителей: просторное светлое здание отвечает всем современным требованиям.

Напомним, что строительство объекта велось в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Новая трехэтажная школа рассчитана на 350 учащихся, находящийся при ней интернат может принять 80 человек. Возведение и оснащение учебного комплекса обошлось в 576 млн рублей — это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Дополнительно в текущем году из средств местной казны выделено 7,5 млн рублей на учебное оборудование.

В школе создана вся необходимая для организации качественного учебного процесса инфраструктура. По последнему слову техники оборудованы кабинеты, библиотечный сектор, спортивные залы, мастерские. Для организации горячего питания детей предусмотрена столовая с обеденным залом на 150 человек. Трехэтажное здание интерната соединено с основным корпусом переходом. На территории школы есть спортивная зона с волейбольной, баскетбольной и спортивной площадками.

Добавим, что в новом здании расположены два школьных музея: «Память» и «Жизнь советской страны». В первом силами местных жителей формируется стендовая галерея «Бессмертного полка» посёлка Шалакуша — так здесь решили почтить память земляков, приближавших победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

© dvinanews.ru

© dvinanews.ru

© dvinanews.ru

© dvinanews.ru