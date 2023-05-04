ГАЗ начал выпуск грузовика «Валдай 8»

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ГАЗ заменил грузовик «Валдай Next» моделью «Валдай 8». Как известно Горьковский автозавод отказался от 2,8-литрового дизеля Cummins, сделав ставку на собственный агрегат G21B (он изначально разработан китайской компанией Foton, но сейчас идёт процесс локализации). Новый мотор существенно обходит предшественника по величине максимального крутящего момента, что принесло определённые дивиденды.

Так, 2,5-литровый 16-клапанный G21B выдаёт 415 вместо 350 Н·м, что позволило поднять грузоподъёмность бескапотного «Валдая» сразу на 840 кг (до 4628 кг). При этом модель, как выяснила редакция Quto, сменила название: теперь популярный среднетоннажник именуется «Валдай 8».

В основе машины лежит шасси 9-тонного «Газона Next», поэтому повышение грузоподъёмности не должно негативно повлиять на надёжность грузовика. Также инженерам не пришлось дорабатывать тормозную систему, возможностей которой вполне хватает для автомобиля полной массой 7490 кг (+790).

В качестве опции для новинки будет доступен спальник, о создании которого просили перевозчики. Кроме того, по просьбам водителей кран стояночного тормоза теперь смещён назад, чтобы водитель имел возможность отдыхать, организовав спальное место прямо на сиденьях.

Кстати, на стоянках дилеров марки ГАЗ постепенно начали появляться «Газели Next», под капотами которых стоит вышеупомянутый турбодизель G21 отдачей 149,6 л.с.

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