В Мариуполе открыли первый построенный с нуля детский сад
Мариуполь, 4 мая — корр, ДАН. Детский сад «Невский» с мебелью, игровыми и спортивными площадками, построенный с нуля, открылся в Мариуполе
«На этом месте не было ничего, садик построен с нуля, с котлована. Сейчас это дошкольное учебное учреждение, в котором шесть групп: одна ясельная, пять дошкольных, из которых одна логопедическая группа для деток с задержкой речи», — рассказала заведующая детским садом Татьяна Родионова.
Она отметила, что детский сад был построен в очень короткие сроки, уже спустя восемь месяцев с начала работ дошкольное учреждение готово принимать юных жителей Мариуполя.
«Дошкольное учебное заведение укомплектовано на сто процентов. Укомплектовано оно все за счет Министерства обороны, войск. Военные строители постарались на славу», — добавила заведующая.
Уже сейчас все группы полностью набраны, и 10 мая садик встретит 113 воспитанников. Штат сотрудников также набран и специалисты с нетерпением ждут начала работы в новом детском саду.
В настоящий момент строители министерства обороны заняты возведением 3-этажной школы на 1100 учащихся. С двумя спортзалами и стадионом. С кружками киберспорта и давно забытого, но вновь актуального авиамоделирования. Сейчас на строительстве занято 500 человек, по плану школа будет завершена и открыта к началу учебного года.
Заложили строительство мариупольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Само училище находится в Санкт-Петербурге, а его филиалы действуют в Калининграде, Мурманске, Владивостоке и Севастополе. Новый комплекс будет состоять из пяти зданий, общей площадью 60 тысяч кв.метров. Здесь начнут готовить российских военных моряков. Учиться будет интересно: комплекс оборудуют по последнему слову техники. В проекте предусмотрены классы военной подготовки, лекторий Русского географического общества, пространство для запуска беспилотников и бассейн для испытаний подводных роботов.
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05.05.2309:04:10