Единственный в России завод полного цикла производства кваса открыли на Кубани

© admkrai.krasnodar.ru

Предприятие поставляет на региональный рынок более четверти всего хлебного напитка.

В Староминском районе запустили единственный в России завод полного цикла по производству кваса — от приемки зерна, изготовления солода и сусла до выпуска готовой продукции. Завод открыли на базе предприятия ООО «Прибой». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

— При модернизации производства самое главное для нас — сохранить весь технологический процесс и качество нашей продукции. Мы используем натуральное сырье и отечественное оборудование, которое полностью автоматизировано. Кроме того, наш проект — это объект промышленного туризма. Планируем проводить экскурсии по заводу, — сказал генеральный директор ООО «Прибой» Сергей Косяников.

Сейчас на заводе работает 86 человек. Продажи под торговой маркой «Квас Староминский» составляют более четверти регионального рынка в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Также хлебный напиток из Староминской очень популярен в Астраханской области и Крыму.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

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