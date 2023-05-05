В Кемерово открылась «Кузбасс-арена»

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В Кемерове открылся спортивный комплекс площадью 54 тысячи квадратных метров — самый большой в Сибири. На просторах «Кузбасс-Арены», напоминающей гигантскую ладью, могут заниматься 24 видами спорта более 2,5 тысячи человек в сутки.

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В спорткомплексе есть игровые залы и залы для занятий настольным теннисом, бальными танцами, альпинизмом, тяжелой атлетикой и различными единоборствами. Везде оборудованы отдельные тренерские, раздевалки и душевые. А специализированные услуги для всех посетителей спорткомплекса оказывает современный медико-восстановительный центр. Как отметил губернатор региона Сергей Цивилев, открытие столь грандиозного сооружения очень важно для повышения доступности спорта. Не только высоких достижений, но и массового. Значит, можно надеяться, что приверженцев активного и здорового образа жизни в городе станет больше.

© kuzbass-arena42.ru

Скажем, 50-метровый бассейн, где уже тренируются триста спортсменов областной школы олимпийского резерва, включая членов сборных команд РФ, открыт и для начинающих пловцов. Не только профессионалы, но все желающие могут заняться серфингом, используя тренажер с эффектом океанской волны (ближайший — только в Новосибирске). А еще к услугам взрослых и детей, начиная от четырех лет, крупнейшая в Европе, России и странах СНГ аэродинамическая труба со скоростью воздушного потока до трехсот километров в час. Так что Кемерово уже становится базой подготовки отечественной сборной России по парашютному спорту. К слову, в декабре город примет чемпионат и первенство страны по аэротрубным дисциплинам. И занятия по программам реабилитации при нарушениях опорно-двигательного аппарата на «Кузбасс-Арене» тоже проводятся.

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Но настоящая жемчужина нового спорткомплекса — главная волейбольная арена, вмещающая до 7,5 тысячи зрителей. В среду здесь состоялся первый матч — в рамках чемпионата России. «Кузбасс» выиграл у «Динамо ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:0.

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На строительство «Кузбасс-Арены» ушло около двух лет и почти 9,5 миллиарда рублей, вложенных регионом. Только в 2022 году в области возвели, реконструировали и привели в порядок более шестидесяти спортивных объектов. Как в городах, так и в небольших населенных пунктах.

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