Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Новый российский пилотажный авиадвигатель проходит лётные испытания

В СибНИА проходят лётные испытания разработанного в центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) поршневого двигателя АПД-А мощностью 500 лошадиных сил, предназначенного для сложного и высшего пилотажа на лёгких самолётах во всех режимах. Акробатический вариант двигателя АПД-500 работает на пяти с половиной тысячах оборотов в минуту на взлётном режиме и на четыре тысячи пятьсот в крейсерском. Двигатель официально допущен к полётам на автомобильном АИ-98 и на авиационных бензинах.

АПД-500 это первый авиационный двигатель для лёгких самолётов, разработанный в России после распада СССР, который дошёл до стадии официальных лётных испытаний.

Подробности и видео http://flighttv...Vypusk-144.html

 © flighttv.ru

 © flighttv.ru
Источник: http://flighttv.ru/movie/Flight-TV-Vypusk-144.html

Авиационный двигатель, ЦИАМ, высший пилотаж
  • Нет аватара knyz_sedmmi
    06.05.2300:59:17

    Для Як152?

    #1262026
    • FlightTV FlightTV
      06.05.2308:03:53

      Для него и других перспективных пилотажников типа Ларос-31. Авиаконструкторов и производителей частично сдерживает отсутствие недорого двигателя, а ЦИАМ обещает, что этот движок будет вполне бюджетным.

      #1262040
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,