Новый российский пилотажный авиадвигатель проходит лётные испытания
В СибНИА проходят лётные испытания разработанного в центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) поршневого двигателя АПД-А мощностью 500 лошадиных сил, предназначенного для сложного и высшего пилотажа на лёгких самолётах во всех режимах. Акробатический вариант двигателя АПД-500 работает на пяти с половиной тысячах оборотов в минуту на взлётном режиме и на четыре тысячи пятьсот в крейсерском. Двигатель официально допущен к полётам на автомобильном АИ-98 и на авиационных бензинах.
АПД-500 это первый авиационный двигатель для лёгких самолётов, разработанный в России после распада СССР, который дошёл до стадии официальных лётных испытаний.
Подробности и видео http://flighttv...Vypusk-144.html
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