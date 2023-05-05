ЦКБМ изготовило и отгрузило фильтры для системы газоочистки АЭС «Сюйдапу» в Китае

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АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило 4 цеолитовых фильтра для энергоблока № 3 АЭС «Сюйдапу» в Китае.Цеолитовые фильтры входят в состав систем газоочистки, установленных на атомных станциях.

Эти фильтры предназначены для глубокой осушки радиоактивного газового потока, поступающего затем на следующие ступени очистки. В качестве адсорбента используется минерал цеолит. Для одного энергоблока требуется четыре цеолитовых фильтра — два основных и два резервных.

Цеолитовый фильтр изготовлен из нержавеющей стали и представляет собой полый сосуд цилиндрической формы. Длина корпуса — 3,5 метра, диаметр — 0,4 метра. Внутри корпуса расположен змеевик, он необходим для охлаждения цеолита, который нагревается при адсорбции. Вес одного фильтра (без наполнителя) составляет 350 кг. В каждом фильтре размещается 340 литров цеолитового адсорбента.

Просушка адсорбента после адсорбции проходит посредством прогонки газа, разогретого до 420 °C. Срок службы фильтра — 60 лет.Цеолитовые фильтры — новый продукт для ЦКБМ, конструкторская документация для этих изделий была разработана инженерами предприятия в 2021 году с нуля. Первые четыре фильтра отгружены в марте 2023 года на строящийся в Китае блок № 7 АЭС «Тяньвань».