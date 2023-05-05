В Подмосковье запущено производство воротных и дверных систем

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В Щёлково введены в эксплуатацию два промышленных здания по производству воротных и дверных систем. Министерством жилищной политики выдано соответствующее разрешение. Застройщиком выступил ООО «Машдеталь Плюс», инвестировавший в проект 120 млн рублей.

Здания разделены на три блока: административно-бытовой, основной цех и помещение для хранения с зоной погрузки. Общая площадь составила более 2 тыс кв. метров. Промышленные объекты предназначены для производства основной продукции компании — автоматических скоростных рулонных ворот и маятниковых дверей. Продукция изготавливается на современном оборудовании из высококачественных материалов и комплектующих. Создано 50 рабочих мест

ООО «Машдеталь Плюс» — производственно-монтажная компания, работающая на рынке с 2013 года. Производит воротные и дверные системы для промышленных предприятий, складов, предприятий питания и торговли.