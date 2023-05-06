В Мариуполе открылся спортивный комплекс

© cdn.tvspb.ru

2 мая в Мариуполе открыли спортивный комплекс. Объект реконструировали петербургские строители.

Сегодня здесь состоялся первый матч — в товарищеском поединке сыграли волейбольные команды Петербурга и Мариуполя.

Дворец спорта — строение со стальным куполом, который состоит из 32 рёбер. Эта конструкция уникальна. Площадь двухэтажного спорткомплекса составляет более 3,5 тыс. квадратных метров, он рассчитан на 470 мест.

Строители из Северной столицы отремонтировали и усилили конструкции здания и купола, повреждённые в результате обстрелов. В порядок привели также водопровод, отопление, систему электроснабжения. Прилегающую территорию благоустроили, установили там фонари. В комплексе установили различное оборудование, в том числе тренажёры и табло. В здании также организовали медкабинет.

В прошлом году петербургские строители в Мариуполе ввели в эксплуатацию три школы, три детских сада, построили четыре общежития и семь домов. В отремонтированном здании приступил к работе пожарно-спасательный отряд Мариуполя. В январе уже этого года в городе открыли взрослую и детскую поликлиники.

© cdn.tvspb.ru