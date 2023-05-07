В Орловской области заложили яблоневый сад

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В Дмитровском районе Орловской области на площади в 440 га заложили яблоневый сад.

Первые 40 га были заложены осенью 2022 года. В 2023 году заложено ещё 400 га интенсивного яблоневого сада.

Инвестиционный проект общей стоимость свыше 1,2 млрд рублей реализует ООО «АгроПром ЮГ».

Компания планирует выращивать яблоки на общей площади в 1 тыс. га. Высажены сорта «Ред Айдаред»,"Ред Чиф", «Лигол», «Мелба», «Джонаголд», «Женева Эрли». В планах компании не только освоение оставшихся 600 га, но и посадка на 50 га земли слив и ещё на 50 га — вишни.

Реализация проекта включает три этапа развития по 2032 год включительно. Второй этап предполагает строительство двух фруктохранилищ общей стоимостью свыше 172 млн рублей и ёмкостью 10 тыс. тонн с линией калибровки яблок. На седьмом году реализации проекта запланировано начало строительства завода по производству фруктового концентрата и пюре мощностью в 20 тыс. тонн.

Приказом регионального Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности закладка сада компанией ООО «АгроПром ЮГ» была включена в реестр инвестиционных проектов Орловской области.