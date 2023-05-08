ПСК «Геодор» запустил линию по выпуску технических тканей из полипропилена

© storage.myseldon.com

ПСК «Геодор» запустил в г. Энгельс Саратовской области линию по производству полипропиленовой ткани и становится первым предприятием на территории Саратовской области, на котором реализован полный цикл производства технических тканей, от изготовления полипропиленовых нитей до выпуска ткани 6-метровой ширины, крупногабаритной промышленной упаковки и противопаводковых грунто-заполняемых контейнеров для гидротехнического и гражданского строительства, сообщается в пресс-релизе Министерства экономического развития области.

Проект с 2020 года реализуется при финансовой поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности (ФРП). Общие инвестиции в проект составляют более 200 млн руб.

«Предприятие освоило выпуск изделий из прочных тканей, таких как, например, геотуб, применяемых для эффективной очистки рек и водоёмов. Лёгкие технические ткани используются для изготовления вагонных вкладышей для транспортировки зерновых и сыпучих продуктов, снижая затраты на их доставку. И это только малая часть примеров использования технических тканей, производимых предприятием. Очевидно, что запуск отечественного производства — значительный вклад в реализацию программы импортозамещения, в развитие экономики не только регионального, но и федерального уровня», — говорит генеральный директор ПСК «Геодор» Ольга Грижанова.

В ходе осуществления проекта была проведена модернизация производственного здания, подготовлен современный цех, соответствующий новейшим технологическим требованиям, приобретено уникальное оборудование для выпуска гидроизоляционных материалов нового поколения — бентонитовых матов «Геобент», а также геосинтетических материалов, востребованных дорожным и гражданским строительством, нефтяной, газодобывающей и другими отраслями промышленности.

«Внедрение нового направления позволит предприятию, участвующему в нацпроекте «Производительность труда», расширить ассортимент выпускаемой продукции и заменить импортные бренды, ушедшие с российского рынка. Производимые материалы включены в план мероприятий по импортозамещению химической промышленности.

За время проекта на предприятии создано 32 рабочих места. Далее количество сотрудников будет увеличено. На предприятии стартовала программа набора и обучения персонала, которому предстоит работа на новом высокотехнологичном оборудовании.

© mashnews.ru