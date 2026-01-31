29 января на промышленном комплексе НПП «ПОЛИПЛАСТИК», расположенном в Энгельсе, состоялся запуск специализированной линии по изготовлению полимерных композитов на основе термоэластомеров (ТЭП).

Инвестиционный проект стоимостью 400 млн. рублей, реализованный на территории Саратовской области, при выходе новой линии на промышленную мощность будет обеспечивать выпуск до 6 тысяч тонн востребованной полимерной продукции в год.

Предприятие намерено сосредоточиться на сложных высокотехнологичных материалах, которые сегодня не производятся в России.

Новая линия позволяет в одну стадию производить марки, которые ранее выпускались по двухстадийной технологии. Для наработки сложных многокомпонентных материалов она оснащена 13 дозаторами разных типов для высокой точности подачи компонентов в экструдер. За счёт современной системы подводной грануляции на линии возможно качественное гранулирование материала при показателях текучести расплава до 300 г/10 мин и производства материалов, подобных полимеру «жидкая кожа».

Линия оснащена блоком дробления и непрерывной подачи каучука — такая система позволяет использовать в качестве сырья каучуки в виде брикетов, без предварительного дробления на отдельном производстве. Наличие дополнительного блока дробления и автоматизированной подачи каучуков в составе линии повышают эффективность и дают дополнительные технологические возможности.

Помимо решения задач производства импортозамещающих материалов, новая линия также полностью соответствует тренду на максимальную автоматизацию производства. Управление всеми узлами и оборудованием осуществляется автоматически с помощью компьютера, а информация выводится на единую сенсорную панель управления. Поэтому для обеспечения работы высокоавтоматизированной трёхэтажной технологической линии производительностью до 1000 кг/час требуется всего 4 человека.