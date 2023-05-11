На АО «ЧЭАЗ» в Чебоксарах открылся новый производственный участок

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Здесь будут производить опытные образцы микропроцессорных блоков серии БЭМП. На устройства, разработанные и выпускаемые ИПК «МПРЗА» вырос спрос и открытие нового участка — начало развития этого направления.

Участок небольшой, но его значение огромно. Задержки по производству опытных образцов и макетов сказываются на всем производстве.

Об организации производства на новом участке рассказал директор производства ИПК «МПРЗА» — начальник цеха С-3 Юрий Иванов. Благодаря оптимизации производственных процессов удалось сократить необходимую для организации производства площадь в два раза, при этом обеспечить продуманную компоновку, удобство и эргономичность на рабочих местах. Новый принцип организации производства постепенно будет внедряться и на других участках.

Производство терминалов данного образца началось несколько лет назад, когда на российское оборудование никто не обращал внимания, несмотря на то, что они по качеству и характеристикам не уступали импортным, крупные компании заключали долгосрочные договоры с мировыми производителями, и выйти на рынок было практически невозможно. Казалось, разработки останутся только на бумаге, а в их производстве не будет необходимости. Но это стало вкладом в завтрашний день. Когда начался массовый отказ поставок из заграницы, под угрозу встало строительство важных объектов страны. Терминалы АО «ЧЭАЗ» ­- аналоги импортного оборудования — оказались кстати.

«Благодаря этому устройству сегодня мы участвуем в строительстве крупных магистралей России, инфраструктурных проектах крупнейших мегаполисов», — отметил технический директор ИПК МПРЗА Николай Паршиков.

План производства на май показывает рост количества терминалов в два раза за полгода. В денежном эквиваленте ежемесячный рост по сравнению с прошлыми годами произошел в 6 раз.

Петр Геннадьевич отметил, что этот рост благодаря совместной работе всех подразделений завода, 40 процентов терминалов устанавливается по внутризаводской кооперации в ячейки и блочно-модульные конструкции.

«Сегодня технологии идут семимильными шагами, для развития необходимо постоянно совершенствоваться, очень приятно, что наш завод занимает ключевую роль в развитии как отрасли, так и региона» — поздравил от имени ветеранов завода председатель Совета ветеранов Александр Киреев.

Генеральный директор Алексей Ильбеков подчеркнул, что спрос на продукцию МПРЗА только растет, потенциал команды огромный — поэтому впереди и новые разработки и рост производства.

Справка

Микропроцессорные блоки серии БЭМП предназначены для выполнения всех необходимых функций релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации присоединений напряжением 0,4-220 кВ и генераторов мощностью до 20 МВт. Устройство может применяться как самостоятельно, так и совместно с другими устройствами РЗА (дуговая защита, внешние технологические защиты и др.) на подстанциях с переменным, выпрямленным переменным, постоянным оперативным током. Устройства предназначены для установки в релейных отсеках комплектных распределительных устройств электрических станций и подстанций, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и общеподстанционных пунктах управления в качестве основных и/или резервных устройств РЗА.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выдало АО «ЧЭАЗ» заключение № 74806/21 от 03.08.2022 о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации для микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики серии БЭМП.

Заключение дает возможность уверенно применять блоки БЭМП на объектах электроэнергетики всех отраслей промышленности России, в том числе при замещении иностранного оборудования.