Минобороны подписало приёмный акт завершившего госиспытания корвета «Меркурий» проекта 20380

Корвет "Меркурий" © topwar.ru

Построенный для Черноморского флота корвет проекта 20380 «Меркурий» завершил государственные испытания, приемный акт на корабль подписан. Об этом говорится в пресс-релизе «Северной верфи», поступившем в адрес «Военного обозрения».

Многоцелевой корвет «Меркурий» передан военным, приемный акт об окончании государственных испытаний подписал председатель Комиссии государственной приёмки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов. Дату поднятия Андреевского флага на корабле назначит главком ВМФ Николай Евменов. Будем надеяться, что корвет уже в ближайшее время официально войдет в состав Черноморского флота.

В настоящее время корабль находится на «Северной верфи», корвет прошел итоговую ревизию и полностью готов к передаче военным. Отправится ли «Меркурий» к месту постоянной дислокации в Севастополь, или будет нести службу на Балтике или в составе Средиземноморской эскадры до конца конфликта, пока не известно.Корвет «Меркурий» — это построенный на «Северной верфи» корвет «Ретивый» проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса «Заслон».Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение — ПКР «Уран» 2Х4, с восьмого корабля — «Калибр» или «Оникс». Также на вооружении ЗРК «Редут», противолодочный комплекс «Пакет-НК», 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.

Фото Алексея Акентьева © topwar.ru

Акт подписан председателем Комиссии государственной приёмки кораблей капитаном I ранга Виктором Ивановым. После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема Военно-морского флага на корвете. Накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, провели ревизию и подготовили «Меркурий» к передаче экипажу.

«Меркурий» — пятый корвет, построенному на Северной верфи по проекту, разработанному ЦМКБ «Алмаз». Предыдущие четыре корвета — «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий», — несут службу на Балтийском флоте. Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Имя «Меркурий» было присвоено корвету в октябре 2021 года приказом Главнокомандующего ВМФ Николая Евменова в честь брига «Меркурий», ставшего символом мужества и мастерства русских моряков. Бриг был заложен в Севастополе в 1819 году, спущен на воду в 1820 г. Он предназначался для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. В 1820—1827 гг. нес службу на Черном море, принимал участие в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. 14 мая 1829 г. под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, «Селимие» и «Реал-беем», имевшими десятикратное превосходство в количестве орудий. Подвиг команды брига «Меркурий», решительность и бесстрашие его командира стали легендой на флоте.