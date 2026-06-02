На «Северной верфи» ОСК прошла торжественная церемония передачи второго ярусолова проекта МТ1112XL «Марлин», в ходе которой стороны подписали акт приема-передачи и подняли на судне Государственный флаг. Заказчиком строительства выступает архангельская рыбодобывающая компания «Глобус».

Это судно создано для того, чтобы экипаж мог работать с комфортом даже в суровых условиях Баренцева моря. Хочу выразить искреннюю благодарность верфи и корабелам за их неоценимый труд. В эти непростые времена, когда мы столкнулись с множеством ограничений, связанных с санкциями и последствиями пандемии, они сумели выполнить свои обязательства и завершить строительство этого судна. Поздравляю заказчика с этим значимым событием, — рассказал в ходе церемонии руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ярусолов «Марлин» — второе судно проекта МТ1112XL, которое «Северная верфь» строит для Северного рыбохозяйственного бассейна в рамках государственной программы «Квоты под киль».

Это уже второе судно по современному и перспективному проекту, которое будет осуществлять промысел ярусным ловом, одним из самых экологически безопасных методов. Это событие имеет стратегическое значение не только для наших партнеров в Архангельской области, но и для всей отечественной судостроительной отрасли. Это событие подчеркивает нашу приверженность к выполнению поручения главы государства по развитию гражданского судостроения и модернизации рыбопромыслового флота. Для Санкт-Петербурга судостроение всегда было и остается флагманом региональной промышленности. Эта градообразующая отрасль объединяет научный, кадровый и производственный потенциал для решения ключевых задач государственного масштаба, — эти слова зачитал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков от имени губернатора города Александра Беглова.

Разработчиком проектной документации является норвежское бюро Marin Teknikk AS. Закладка ярусолова состоялась в сентябре 2018 года. Назначение ярусолова — промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях. На ярусолове предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне.

Основные характеристики ярусолова проекта MT1112XL:

Длина, м 58,6

Ширина, м 13

Высота борта, м 5,9

Валовая вместимость, т 2200

Мощность ГД, кВт 2×1350

Скорость при полном грузе, уз 13

Экипаж, чел. 30

Автономность 45 дней

Ярусолов проекта MT1112XL имеет высокий уровень автоматизации — AUT1-ICS. Это означает, что автоматизация выполнена с применением компьютерной интегрированной системы управления и контроля.

Не каждый день мы становимся свидетелями передачи судов такого класса, и это событие является не просто пополнением флота, а реализацией масштабного инновационного проекта, который имеет огромное значение для нашего региона. Для экономики Архангельской области этот проект является ключевым, так как рыбная промышленность — это системообразующая отрасль, обеспечивающая рабочие места для полутора тысяч человек и приносящая более двух миллиардов рублей в бюджет. Эти суда не только создадут новые рабочие места, но и увеличат налоговые поступления, что, безусловно, положительно скажется на развитии региона. Самое важное, что данное судно позволит значительно увеличить объемы добычи рыбы, и продукция высокого качества будет поставляться на экспорт, — эти слова передал заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев от имени губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Подобное решение позволяет сократить влияние человеческого фактора. В частности, экипажу не нужно постоянно находиться в машинном отделении и на центральном посту.

Подъем государственного флага на новом судне — это всегда торжественный момент, символизирующий завершение кропотливого труда многих людей и воплощение их усилий в реальный результат. Это событие знаменует собой не только новое достижение, но и подтверждение того, что российский флот пополняется современными судами, созданными на отечественных верфях. это событие — важный шаг вперед для нашей отрасли и для всего рыбопромыслового сектора, — отметил заместитель директора Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Владимир Рачин.

Что касается пропульсивного комплекса, то интересно отметить, что в носовой части у ярусолова нет подруливающих устройств. Зато в кормовой вместо традиционного для современных «рыбаков» винта регулируемого шага расположены две винторулевые колонки компании Wartsila.

Ярусоловы проекта МТ1112XL соответствуют жестким международным требованиям по защите окружающей среды. Ярусный способ лова — наиболее щадящий для водной экосистемы, он минимизирует воздействие на морское дно и позволяет ловить отдельные виды рыб, не нанося ущерба остальным, сохраняя кормовую базу и молодь рыбы.

На «Марлине» промысловое оборудование представлено в виде ярусной линии — 70 000 крючков, которую поставила норвежская компания Mustad Longline. Это метод промышленного рыболовства, при котором используются крючки с наживкой, прикрепленные к донному ярусу. Считается, что подобный метод — один из самых экологически безопасных, потому что во время промысловых операций не повреждают грунт и не наносят ущерб среде обитания гидробионтов. Об этом говорят данные норвежского исследовательского центра NOFIMA, крупнейшего в Европе в области рыболовства.

Проектная мощность добычи ярусолова проекта MT1112XL — до 30 тонн готовой рыбной продукции в сутки.