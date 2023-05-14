Московский завод «ААТ» поставил более 40 тысяч кузовных деталей для кроссоверов Haval

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Предприятие запустило производство комплектующих для автомобилей Haval в феврале 2023 года, тогда же была отгружена первая партия деталей.

«Завод активно наращивает объёмы производства, в частности, в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле — уже более 32 тысяч», — приводятся в сообщении слова заместителя градоначальника Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По условиям договора с тульским заводом «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для кроссоверов Haval F7 и Haval Jolion. В компании ожидают, что показатели ААТ за май превысят итоги предыдущего месяца. До середины мая 2023 года завод намерен запустить линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов кузова.

«Предприятие ставит перед собой амбициозные планы и рассчитывает к марту 2024 года повысить объём выпуска до 6,5 миллиона деталей в год», — заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики.

Кроме того, сотрудники ААТ совместно с китайскими специалистами проводят работы по разработке и адаптации технологической оснастки для увеличения объёмов выпуска деталей.