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Предприятие по выработке и переработке щебня начало свою работать 8 мая в посёлке Мирном Донецкой Народной Республики на Каранском карьере.

«Жители Мирного искренне рады, что предприятие ожило, расширяется, принимает на себя социальные обязательства — в местной школе построили прекрасное футбольное поле. Это означает, что у посёлка есть будущее. Оно появилось, потому что пришла Россия», — написал Глава ДНР в своем телеграм-канале.

Ещё в прошлом году после освобождения посёлка жители поселка попросили возобновить работу Каранского карьера, где добыча прекратилась при Украине еще 14 лет назад. Уже осенью началось производство замкнутого цикла — от добычи щебня до переработки в асфальтовую смесь, которая востребована при укладке дорог.

«Тогда же руководители предприятия рассказали, что хотят восстановить мощности дробильно-сортировочного комплекса. Когда их показали, мне с трудом верилось, что такое возможно. Но нет преград для людей, которые имеют твердое желание их преодолеть», — добавил руководитель региона.

Предприятие специализируется на выработке горных пород и имеет три современных дробильно-сортировочных комплекса, способных перерабатывать до 5 000 тонн щебня в сутки. План производства товарной продукции на этот год обозначен — 1500,0 тыс. тонн.

Посёлок Мирное расположен между Тельманово и Волновахой. Основан в 1951 году как рабочий посёлок рядом с месторождением гранита (до 1958 года — поселок Каранского каменного карьера).