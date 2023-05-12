В Гимназии № 1 г. Ковров Владимирской области прошло открытие нового спортивного комплекса

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Знакомство учащихся Гимназии № 1 с новым зданием, в котором им предстоит учиться с 1 сентября, началось с освоения спортивного комплекса. В этом году традиционный весенний спортивный праздник прошел уже на новой площадке. 10 мая к 9 часам по адресу пр. Восточный, 12 прибыли не только ребята и родители, но почетные гости.

Помимо открытия спортивного комплекса в этот день произошло еще одно знаменательное событие — презентация Флага образовательной организации. Как пояснила директор школы Ирина Краснова, в его концепцию заложен глубокий смысл. Полотнище флага разделено на две части серого и светло зеленого цвета, которые символизируют два здания образовательной организации. При этом обе части объедены единым логотипом. «И хотя мы разъезжаемся, мы все равно остаёмся едины, одной дружной большой семьей», — подчеркнула Ирина Александровна.

Прилегающая территория второго здания Гимназии № 1 весьма обширна. При проведении капитального ремонта в рамках благоустройства территории было оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой, площадка для воркаута, сектор для метания гранат, волейбольная и баскетбольная площадки, а также «автогородок» для изучения правил дорожного движения. Именно эти объекты и стали местом проведения спортивных соревнований. Праздник получился ярким, веселым, шумным. Младшие школьники с увлечением примяли участие в спортивных играх и состязаниях.

Реконструкция здания бывшего интерната завершена, в настоящей момент идет процесс получения разрешительной документации Роспотребнадзора и Технадзора. Образовательный процесс в новом задании Гимназии № 1 начнётся с 1 сентября, именно тогда и состоится тождественное открытие.

Как рассказала директор Гимназии № 1 Ирина Краснова, планируется набрать 3 первых класса. А также осуществить набор еще одного 5-го класса. И поскольку Гимназия № 1 имеет особый статус и не привязана территориально к определённому району города, у всех желающих есть возможность подать заявление в 1-й и 5-й класс данной образовательной организации на будущий учебный год. Планируется, что в новом здании будут обучаться ребята с 1-го по 6-й класс. Проектная вместимость — 528 человек. Обучение планируется в одну смену. Как заверила директор школы, в настоящее время проводится большая работа по привлечению дополнительных педагогических кадров, и уже имеются определённые договорённости. Это будут и молодые специалисты, и педагоги, вернувшиеся в профессию, после перерыва.

Стоит также отметить, что новое здание Гимназии имеет самое современное оснащение. Это касается и систем безопасности, и организации учебного процесса. Здесь оборудовано 34 учебных кабинета, 2 кабинета внеклассной работы — «Центр детских инициатив», отдельный кабинет для робототехники, отдельный кабинет информатики, современные кабинеты английского языка. В школе имеются спортивной и актовый зал с современными мультимедийными системами. Также планируется максимально задействовать возможности спортивного комплекса образовательной организации. С сентября в школе начнут работать спортивные секции. Директор школы Ирина Краснова приглашает к сотрудничеству педагогов-тренеров.

© uokovrov.elros.info

© uokovrov.elros.info